Mapa: Ubicación de la finca donde ocurrió la masacre en Trujillo, Colón

<b>Trujillo, Colón.- </b>La<b> masacre</b> de más de una decena de personas (se calcula que fueron 17, pero no ha sido confirmado) ocurrida este jueves en <b>Trujillo, Colón</b>, ha consternado a la población hondureña, evidenciando que el país sigue siendo azotado por la violencia y la criminalidad.Se trata de la <b>finca </b>de palma africana Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores. La Policía Nacional aseguró que el homicidio múltiple está vinculada al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/ministro-seguridad-asegura-masacre-trujillo-conflicto-tierras-AA30745757" target="_blank">conflicto agrario</a>, ya que el lugar había sido tomada por la fuerza por grupos armados hace algunos años.