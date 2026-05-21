Mapa: Ubicación de la finca donde ocurrió la masacre en Trujillo, Colón

Una finca de palma africana en Trujillo, Colón, se convirtió en el escenario sangriento de la muerte de al menos una decena de personas. A través de este mapa, EL HERALDO Plus te muestra la zona

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 15:25
Alrededor de las 6:30 de la mañana del jueves 21 de mayo, sujetos armados ingresaron a la finca y masacraron a más de diez personas. La Policía Nacional continua investigando el crimen.

Trujillo, Colón.- La masacre de más de una decena de personas (se calcula que fueron 17, pero no ha sido confirmado) ocurrida este jueves en Trujillo, Colón, ha consternado a la población hondureña, evidenciando que el país sigue siendo azotado por la violencia y la criminalidad.

Se trata de la finca de palma africana Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores. La Policía Nacional aseguró que el homicidio múltiple está vinculada al conflicto agrario, ya que el lugar había sido tomada por la fuerza por grupos armados hace algunos años.

“Es una situación inédita en los últimos años. La saña que se observa, parece una ejecución de personas con mandar un mensaje para causar terror, esta estructura criminal podría inscribirse también como una organización terrorista”, declaró el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez.

Los cuerpos no estaban en el área urbana de Rigores, sino en la finca dentro de una iglesia. Los cadáveres de otras personas fueron hallados donde está sembrada la palma africana.

Según la Policía, las víctimas fueron emboscadas alrededor de las 6:30 de la mañana de este 21 de mayo, cuando se preparaban para iniciar su jornada laboral.

El alcalde de Trujillo, Héctor Mendoza, conversó con EL HERALDO Plus e informó que el conflicto por invasiones de tierras se ha salido de control en la zona, particularmente en el área rural conocida como “Margen izquierda”.

EL HERALDO Plus realizó un mapa interactivo de la zona donde ocurrió el crimen. Acerque el mapa para ver el lugar y aleje si quiere tener una vista más panorámica.

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

