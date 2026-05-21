"Estaban reunidas en la iglesia": víctimas de masacre en Rigores, Trujillo, oraban antes de trabajar

Más de una decena de personas murieron en una masacre registrada en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, cuando se encontraban reunidas en una iglesia pues acostumbraban orar antes de . Entre 13 y 17 víctimas serían las cifras preliminares luego de que familiares retiraran cuerpos antes del aseguramiento de la escena.