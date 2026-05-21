"Estaban reunidas en la iglesia": víctimas de masacre en Rigores, Trujillo, oraban antes de trabajar

Más de una decena de personas murieron en una masacre registrada en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, cuando se encontraban reunidas en una iglesia pues acostumbraban orar antes de . Entre 13 y 17 víctimas serían las cifras preliminares luego de que familiares retiraran cuerpos antes del aseguramiento de la escena.
Las autoridades policiales manejan como una de las hipótesis de la dantesca masacre las disputas por tierras y control de cultivos de palma africana.
Lo que era un espacio para reuniones de la Iglesia Tierra Prometida del ministerio profético Luz de Dios terminó convertido en escenario de una tragedia: decenas de personas fueron atacadas.
Sillas volcadas, mochilas abandonadas y teléfonos celulares esparcidos quedaron como evidencia del momento de caos que se vivió tras la llegada de los asesinos que en segundos acabaron con muchas vidas.
Varias de las víctimas permanecían de pie y otras sentadas dentro del templo cuando fueron sorprendidas por los disparos, nadie logró ponerse a salvo.
Las paredes de concreto del lugar quedaron marcadas por múltiples manchas de sangre e impactos de bala, reflejando la intensidad del ataque ocurrido esta madrugada.
La escena fue alterada antes de que pudiera ser asegurada por la Policía Nacional, luego de que familiares retiraran varios cuerpos en medio del dolor y la desesperación por identificar a sus seres queridos.
La cifra de víctimas continúa bajo verificación y preliminarmente oscila entre 13 y 17 fallecidos, debido a las dificultades para procesar la escena tras el levantamiento anticipado de cuerpos. Los confirmados hasta el momento son 10 cuerpos que aparecen en un video.
Mochilas y pertenencias personales permanecieron dentro del recinto como un testimonio silencioso de una reunión que terminó abruptamente por la violencia que golpea al país.
Entre las líneas de investigación que comienzan a surgir figura la posible relación con disputas por tierras y el control de cultivos de palma africana en la zona, aunque las autoridades aún no confirman móviles.
La masacre en Rigores deja una comunidad golpeada por el miedo y el luto, luego de que un lugar utilizado para cultos se transformara en una escena de muerte.
Aunque patrullas policiales llegaron a la escena, en el lugar ya no había cuerpos solo los charcos de sangre y restos humanos.