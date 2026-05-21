¿Cocaína líquida? Buscan droga en 40 barriles de grasa industrial decomisados en Naco

Personal técnico y agentes especializados de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado realizaron este 20 de mayo la toma de muestras en unos 40 barriles de grasa industrial decomisados en Naco, Cortés, como parte de un proceso pericial que busca determinar si el contenido fue contaminado con posible cocaína líquida. ¿De qué se trata el presunto ilícito?
Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado se centran en análisis científicos para establecer si existe evidencia de tráfico de drogas mediante ocultamiento en sustancias industriales.
Cada barril fue sometido a un procedimiento de extracción de muestras bajo cadena de custodia, una etapa clave para confirmar o descartar la presencia de la cocaína líquida.
Aunque esta modalidad de narcotráfico no sería nueva en Honduras, los decomisos relacionados con presunta cocaína ocurren más en otras presentaciones como pasta.
Los decomisos de cocaína líquida en Honduras han sido poco frecuentes en comparación con otros países donde se ha detectado oculta en productos de uso cotidiano.
En distintas operaciones internacionales, organizaciones criminales han intentado camuflar droga líquida en todo tipo de sustancias.
Sustancias como perfumes, cremas, aceites y otros recipientes destinados al transporte de sustancias industriales o comerciales usan usados por criminales para cometer el trasiego.
Los grupos criminales han logrado idearse distintas formas de movilizar el ilícito camuflajeado en artículos inusuales.
El operativo de análisis se desarrolló en las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería en Naco, mediante manejo especializado del material decomisado.
El caso pone nuevamente atención sobre las modalidades de narcotráfico que transforman o mezclan sustancias ilícitas con productos legales para dificultar su detección durante el transporte internacional.