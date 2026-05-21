¿Cocaína líquida? Buscan droga en 40 barriles de grasa industrial decomisados en Naco

Personal técnico y agentes especializados de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado realizaron este 20 de mayo la toma de muestras en unos 40 barriles de grasa industrial decomisados en Naco, Cortés, como parte de un proceso pericial que busca determinar si el contenido fue contaminado con posible cocaína líquida. ¿De qué se trata el presunto ilícito?