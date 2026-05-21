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Primeras imágenes de la masacre que deja al menos 10 víctimas en Rigores, Trujillo

Los cuerpos de las víctimas quedaron en distintos sectores de la finca, unos en la entrada y un grupo mayor cerca de una casa de la plantación

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 08:46
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Una escena de horror estremeció a la comunidad de Rigores, en Trujillo, luego de que al menos 10 personas fueran asesinadas dentro de una finca de palma africana tras concluir su jornada laboral. Aquí las primeras imágenes de este crimen sin precedente.

 Foto cortesía: Redes sociales.
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Los cuerpos quedaron tendidos en distintos puntos de la Finca Paso Aguán, donde, según versiones preliminares, las víctimas habrían sido sorprendidas por un ataque armado durante la noche del miércoles.
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El crimen múltiple ocurrido en la zona litoral atlántica movilizó desde tempranas horas a equipos de la Policía Nacional para asegurar la escena y verificar el número total de fallecidos.
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Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de la tragedia, con víctimas que presentaban heridas de arma de fuego en un escenario que ha generado conmoción nacional.
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Entre las personas asesinadas se reportó de forma preliminar la presencia de varias mujeres y al menos una menor de edad, aumentando el impacto social del hecho violento.
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Las primeras indagaciones apuntan a que el ataque se produjo cuando los trabajadores ya habían terminado sus labores diarias dentro de la finca, sin oportunidad aparente de ponerse a salvo.
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La lejanía del sector retrasó el conocimiento público del hecho, ya que, aunque el crimen habría ocurrido durante la noche, trascendió hasta las primeras horas de la mañana siguiente.
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De manera preliminar, entre las víctimas fueron identificadas tres hermanas: Mirian, Mirza y Lina Rodríguez, cuyos nombres comenzaron a circular entre familiares y habitantes de la comunidad.
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Patrullas policiales fueron desplazadas hacia Rigores para resguardar el área mientras equipos de investigación iniciaban el levantamiento de indicios y la identificación de todas las víctimas.
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Esta sería la masacre en un espacio campesino que deja la mayor cantidad de víctimas si se confirma que murieron 17 personas como aseguran algunos de los vecinos de Rigores, Trujillo, Colón.

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