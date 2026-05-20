Con marcas en el cuello: así hallaron a mujer muerta en colonia Villa Nueva

El cadáver de una mujer, presuntamente en estado de embarazo, fue encontrado en las orillas de un barranco de la colonia Villa Nueva de la capital este miércoles 20 de mayo. ¿Estrangularon a la víctima? Esto de sabe del caso.
El cadáver de la mujer quedó tendido boca. Portaba una identificación con nombre Karen Oneyda Rodríguez Salgado, de 31 años de edad.
Vecinos del sector cinco que transitaban por la zona y se percataron del cadáver y alertaron a las autoridades. Minutos después llegaron agentes de la Policía Nacional al lugar de los hechos para acordonar la escena.
Según el reporte preliminar, la mujer no presentaba heridas por arma, pero sí algunas marcas en su cuello, dejando entrever que habría muerto por asfixia. Sin embargo, serán las autoridades forenses quienes confirmen la causa de muerte de la víctima.
Miembros de Medicina Forense también llegaron a la zona para realizar el levantamiento del cadáver.
Según la versión de personas que vieron el cuerpo, la mujer "estaba embarazada", pero hasta el corte de esta nota las autoridades todavía no habían confirmado tal información.
El proceso de extracción del cuerpo se prolongó un poco, debido a que este se encontraba en una zona de difícil acceso, cerca de la calle que conduce hacia el oriente del país.
No obstante, el quipo forense logró extraer el cadáver de la fémina.
Finalmente, el cuerpo fue trasladarlo en un vehículo de Medicina Forense hacia la morgue capitalina, para efectos de autopsia.
De momento, se desconoce el móvil y los detalles del crimen, por lo que las autoridades policiales anunciaron el inicio de una investigación.
Los habitantes de la zona se encuentran alarmados por el hallazgo del cuerpo en la zona, por lo que piden a piden a las autoridades mayor presencia policial.
La policía espera dar con el paradero del responsable de la muerte de la fémina. Mientras tanto, se esperan detalles sobre lamentable el caso que se suma a la ola de feminicidios que abate al país.