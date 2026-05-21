11 masacres ya dejan 47 muertos en Honduras durante este 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Una nueva masacre fue reportada la mañana de este jueves en Honduras. De acuerdo con informes preliminares, al menos 10 trabajadores de una finca fueron asesinados a balazos por sujetos armados en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, en el litoral atlántico del país.

Hasta las 9:30 de la mañana, las autoridades informaron que entre las víctimas se encuentran tres hermanas identificadas como Mirian, Mirza y ​​Lina Rodríguez. Asimismo, se reportó que una menor de edad figura entre las personas fallecidas.

Con este nuevo hecho violento, Honduras suma 11 masacres en lo que va de 2026, dejando de manera preliminar alrededor de 47 víctimas mortales en asesinatos múltiples, cifra que podría aumentar conforme avancen las investigaciones sobre la matanza ocurrida en Trujillo.

La masacre más reciente antes de este caso se registró el pasado 12 de mayo, cuando fueron encontrados los cuerpos carbonizados de tres personas en la aldea El Cimarrón, en Tegucigalpa.

Las víctimas de ese hecho fueron identificadas como Alejandro José Marcia Reyes, Bowey Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda. Sus cuerpos fueron hallados dentro y en las cercanías de un tipo congelador, abandonado en una zona montañosa del sector.