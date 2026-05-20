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¿Por qué podrían decomisarte la moto en Honduras? Estas son las principales razones

La DNVT advirtió que conducir sin licencia, sin casco o con documentos irregulares puede provocar el decomiso de la moto hasta por 45 días

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 17:45
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Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) advirtieron que cientos de motociclistas podrían enfrentar el decomiso de sus vehículos si circulan sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Tránsito.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Según explicó Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y subcomisario de la DNVT, la intención de esta medida es disminuir la cantidad de accidentes y muertes viales que diariamente se registran en Honduras.

 Foto: David Romero
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“El objetivo es la reducción de la muerte por accidentes de tránsito y las lesiones producto de este tipo de eventos”, expresó Hernández.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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El funcionario señaló que, de momento, las motocicletas son uno de los principales focos de atención debido a la alta incidencia que tienen en los accidentes de tránsito.

 Foto: David Romero
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“Es el vehículo que más está provocando este tipo de situaciones”, advirtió Hernández. Cabe destacar que, en la última semana, se decomisaron más de 2,300 motocicletas por falta de permisos de conducir.

Foto: Cortesía
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Entre las principales razones por las que las autoridades podrían decomisar una motocicleta se encuentra no portar licencia de conducir, circular sin documentación en regla o incumplir medidas básicas de seguridad.

 Foto: David Romero
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“Las recomendaciones son que anden su casco protector, documentación en regla, retrovisores, luces, todo eso se va a estar inspeccionando en los operativos”, indicó el funcionario.

Foto: cortesía
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Las autoridades confirmaron que los decomisos podrían extenderse hasta por 45 días.

 Foto: cortesía
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Además, los motociclistas podrían enfrentar multas que superan los 600 lempiras.

Foto: cortesía
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La sanción que se aplique dependerá de la gravedad que represente la falta detectada.

Foto: cortesía
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Los operativos continúan desarrollándose en distintos puntos del país como parte de las acciones impulsadas para reducir los accidentes viales en el país.

Foto: David Romero
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La mayoría de retenes se desarrollan en sectores de alta afluencia como el bulevar Fuerzas Armadas, bulevar Suyapa, bulevar Comunidad Económica Europea, bulevar Centroamérica y bulevar Kuwait.

 Foto: cortesía
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