Ellos son los diputados y exdiputados que integraron la Comisión Permanente citados por el MP

El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, así como diputados y exdiputados que integraron la Comisión Permanente durante su gestión, fueron citados por el Ministerio Público.
La citación forma parte de una investigación dirigida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con decisiones vinculadas al proceso electoral.
Entre los diputados en funciones citados figura Fabricio Sandoval, del Partido Libertad y Refundación (Libre).
A la lista se suma el actual diputado Edgardo Casaña, también del partido Libre.
Asimismo, fue citada la diputada Kritza Pérez, quien también integró la Comisión Permanente.
El diputado Hugo Noé Pino también fue requerido por el Ministerio Público. En su caso, se aplicará el procedimiento especial correspondiente para funcionarios en el ejercicio del cargo, conforme a la legislación vigente.
También fue citada Luz Angélica Smith, quien fungió como secretaria general del Congreso Nacional durante la legislatura de Redondo y actualmente es diputada.
La diputada Sherly Arriaga también deberá comparecer ante las autoridades del Ministerio Público.
También fue citada la diputada Linda Donaire, también del Partido Libertad y Refundación (Libre), por su participación en la Comisión Permanente.
Entre los exdiputados citados, varios comenzaron a presentarse desde tempranas horas de este miércoles 20 de mayo, entre ellos Juan Barahona, quien aseguró que no ha cometido ningún delito.
También deberá comparecer el exdiputado y exfutbolista Osman Danilo Chávez, representante del Partido Salvador de Honduras (PSH).
A la lista se suma el periodista y exdiputado Carlos Raudales, del Partido Democracia Cristiana (DC), quien posteriormente fue expulsado de su institución política tras respaldar la agenda de la bancada oficialista.
Asimismo, fue citada la exdiputada Karen Vanessa Martínez, quien integró la Comisión Permanente en representación del Partido Anticorrupción (PAC).
También deberá comparecer la exdiputada Silvia Ayala, representante del departamento de Cortés por el Partido Libre.