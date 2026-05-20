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Ellos son los diputados y exdiputados que integraron la Comisión Permanente citados por el MP

El MP citó a diputados y exdiputados que integraron la Comisión Permanente durante la gestión de Luis Redondo, por presuntos delitos relacionados con abuso de autoridad y violación de deberes

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 07:30
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El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, así como diputados y exdiputados que integraron la Comisión Permanente durante su gestión, fueron citados por el Ministerio Público.

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La citación forma parte de una investigación dirigida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con decisiones vinculadas al proceso electoral.

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Entre los diputados en funciones citados figura Fabricio Sandoval, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

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A la lista se suma el actual diputado Edgardo Casaña, también del partido Libre.

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Asimismo, fue citada la diputada Kritza Pérez, quien también integró la Comisión Permanente.

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El diputado Hugo Noé Pino también fue requerido por el Ministerio Público. En su caso, se aplicará el procedimiento especial correspondiente para funcionarios en el ejercicio del cargo, conforme a la legislación vigente.

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También fue citada Luz Angélica Smith, quien fungió como secretaria general del Congreso Nacional durante la legislatura de Redondo y actualmente es diputada.

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La diputada Sherly Arriaga también deberá comparecer ante las autoridades del Ministerio Público.

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También fue citada la diputada Linda Donaire, también del Partido Libertad y Refundación (Libre), por su participación en la Comisión Permanente.

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Entre los exdiputados citados, varios comenzaron a presentarse desde tempranas horas de este miércoles 20 de mayo, entre ellos Juan Barahona, quien aseguró que no ha cometido ningún delito.

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También deberá comparecer el exdiputado y exfutbolista Osman Danilo Chávez, representante del Partido Salvador de Honduras (PSH).

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A la lista se suma el periodista y exdiputado Carlos Raudales, del Partido Democracia Cristiana (DC), quien posteriormente fue expulsado de su institución política tras respaldar la agenda de la bancada oficialista.

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Asimismo, fue citada la exdiputada Karen Vanessa Martínez, quien integró la Comisión Permanente en representación del Partido Anticorrupción (PAC).

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También deberá comparecer la exdiputada Silvia Ayala, representante del departamento de Cortés por el Partido Libre.

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