Remodelan la Plaza Japón en homenaje a voluntarios japoneses en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La remodelación de la Plaza Japón fue inaugurada este martes por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) como un homenaje a los voluntarios japoneses que durante cinco décadas han contribuido al desarrollo de Honduras mediante proyectos sociales, educativos y comunitarios.

La obra fue ejecutada con fondos municipales en reconocimiento a la histórica relación de cooperación y amistad entre Honduras y Japón, considerada una de las más sólidas en materia de apoyo internacional y cooperación no reembolsable.

La comuna capitalina destacó que Japón ha sido uno de los países que más respaldo ha brindado al país en áreas fundamentales como mitigación de riesgos, educación, salud e infraestructura vial, impulsando programas que han beneficiado a miles de hondureños.

Este año se conmemoran 50 años de la llegada de los voluntarios japoneses a Honduras, quienes han trabajado junto a distintas comunidades en iniciativas de desarrollo social, fortalecimiento institucional y bienestar comunitario.

Durante el acto inaugural, el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, manifestó que la Plaza Japón representa el vínculo histórico y humano entre ambas naciones, construido a través del respeto, la solidaridad y el compromiso mutuo.

“El vínculo entre Honduras y Japón ha resistido el paso del tiempo y las dificultades. Esta plaza representa la amistad de dos pueblos que, pese a la enorme distancia que los separa, han construido una relación basada en el respeto y la cooperación”, expresó el edil capitalino.

Asimismo, señaló que la remodelación es apenas un pequeño gesto frente al respaldo histórico que el pueblo japonés ha brindado a Honduras a través de múltiples programas de ayuda y cooperación internacional.