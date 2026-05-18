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AMDC y Embajada de Japón remodelan la Plaza Japón en el bulevar Suyapa

La Alcaldia Municipal del Distrito Central y la Embajada de Japón remodelan la Plaza Japón, ubicada en el bulevar Suyapa, como parte de un proyecto de mejora del espacio público.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 15:53
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