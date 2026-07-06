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Operativo de ENEE avanza con limpieza de cables en el centro capitalino

La ENEE continúa con un operativo de limpieza y reordenamiento de cables en el centro de la capital, con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir riesgos y ordenar la infraestructura eléctrica en una de las zonas más transitadas de Tegucigalpa.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 12:47
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