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Túnel Florencia en el bulevar Suyapa alcanza 65% de avance

El túnel Florencia, ubicado en el bulevar Suyapa, registra un 65% de avance en su construcción. La obra busca mejorar la movilidad vehicular y reducir los tiempos de traslado en uno de los corredores con mayor tráfico de la capital.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 13:14
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