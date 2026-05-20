Gustavo Petro anuncia que denunciará a Juan Orlando Hernández

Colombia.- Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció en su cuenta de X que denunciará al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien reside en EE UU tras salir de la cárcel. Aunque no precisó ante qué instancias presentará la denuncia, Petro tildó de "forajido" a Hernández Alvarado.

A su vez, puntualizó que JOH es un "narcotraficante probado" en relación a su proceso judicial en Estados Unidos donde fue sentenciado y posteriormente obtuvo el indulto por parte del presidente Donald Trump. El jefe de Estado colombiano compartió un video donde se habla de Juan Orlando Hernández y afirmó que debe ser procesado en Colombia. "Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y narcotraficante probado debe ser procesado en Colombia por su amenaza contra nuestra democracia. Presentaré denuncia contra este forajido extranjero", escribió Petro en sus redes.

A finales del mes de abril, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, reaccionó a declaraciones de Gustavo Petro, quien mencionó a Honduras como ejemplo de influencia del narcotráfico en los gobiernos. El pronunciamiento de Petro se dio a través de redes sociales, donde afirmó: “Así los narcotraficantes controlan los gobiernos. Caso hondureño”.