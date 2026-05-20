Gustavo Petro anuncia que denunciará a Juan Orlando Hernández

Colombia.- Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció en su cuenta de X que denunciará al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien reside en EE UU tras salir de la cárcel.
Aunque no precisó ante qué instancias presentará la denuncia, Petro tildó de "forajido" a Hernández Alvarado.
A su vez, puntualizó que JOH es un "narcotraficante probado" en relación a su proceso judicial en Estados Unidos donde fue sentenciado y posteriormente obtuvo el indulto por parte del presidente Donald Trump.
El jefe de Estado colombiano compartió un video donde se habla de Juan Orlando Hernández y afirmó que debe ser procesado en Colombia.
"Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y narcotraficante probado debe ser procesado en Colombia por su amenaza contra nuestra democracia. Presentaré denuncia contra este forajido extranjero", escribió Petro en sus redes.
A finales del mes de abril, el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, reaccionó a declaraciones de Gustavo Petro, quien mencionó a Honduras como ejemplo de influencia del narcotráfico en los gobiernos.
El pronunciamiento de Petro se dio a través de redes sociales, donde afirmó: “Así los narcotraficantes controlan los gobiernos. Caso hondureño”.
En el mismo mensaje, agregó cuestionamientos sobre el sistema de cómputo electoral utilizado en el país durante las pasadas elecciones de 2025.
Las palabras del mandatario colombiano surgieron en referencia a audios divulgados por el medio español Diario Red y la plataforma Hondurasgate, en los que se expone una supuesta conversación atribuida a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y a Zambrano.
Tras los señalamientos, Zambrano rechazó las acusaciones y cuestionó el contexto político en el que surgen. “Listo para perder las próximas elecciones, Gustavo Petro, cuando la izquierda está derrotada en todo el continente, recurre a lo único que le queda: la mentira”, expresó en su cuenta de X.