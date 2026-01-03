Donald Trump justifica indulto otorgado a Juan Orlando Hernández: "Fue injustamente perseguido"

Washington, Estados Unidos.- Durante una transmisión desde la Casa Blanca, tras referirse a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió al ser consultado sobre el tema del indulto del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asegurando que fue “maltratado” durante el anterior gobierno estadounidense de Joe Biden. En conferencia de prensa, el líder republicano fue interrogado sobre el indulto que le otorgó a Hernández el pasado 28 de noviembre, luego de mostrar su apoyo al presidente electo, Nasry "Tito" Asfura. “Quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente”, reveló en esa fecha en su red social Truth Social.

Este sábado, 3 de enero, nuevamente Trump se refirió al indulto del exmandatario, quien ya se encuentra en libertad, mencionando que “el hombre (Juan Orlando Hernández) que yo indulté fue maltratado por la administración de Biden”. “Fue injustamente perseguido. Él, además, es parte del partido ganador de Honduras esta vez”, siendo este el Partido Nacional, donde el pasado 24 de diciembre Asfura fue declarado presidente electo tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Continuó: "Una de las razones por las que sucedió (el indulto) es que el hombre que estaba en el poder no había sido tratado correctamente. Este hombre fue perseguido y por eso le di el perdón presidencial".

Captura de Nicolás Maduro

Donald Trump publicó este sábado una foto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe, tras su captura por fuerzas del país norteamericano. «Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima», escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece de pie, vestido con un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas. Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA). Trump anunció este sábado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para que se les procese por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.

Liberación de JOH