Venezuela trabajó con políticos hondureños para traficar drogas, dice acusación contra Nicolás Maduro

Nueva York, Estados Unidos.-El documento de la acusación formal de Estados Unidos contra Nicolás Maduro menciona que Venezuela trabajó con políticos hondureños para traficar drogas hacia Estados Unidos. "Funcionarios venezolanos y sus familiares —incluidos NICOLÁS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDÓN, RAMÓN RODRÍGUEZ CHACÍN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO y NICOLÁS ERNESTO MADURO GUERRA, alias “Nicolasito”, también conocido como “El Príncipe”, los acusados— se asociaron con narcotraficantes y grupos narco-terroristas, quienes despachaban cocaína procesada desde Venezuela hacia Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México", afirma la acusación de la Fiscalía.

"Para el año 2020 o alrededor de esa fecha, el Departamento de Estado estimó que entre 200 y 250 toneladas de cocaína eran traficadas anualmente a través de Venezuela. Los envíos marítimos se dirigían hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo partían de pistas clandestinas, generalmente de tierra o pasto, y también de aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos", detalla. "A través de este tráfico de drogas, NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, y miembros corruptos de su régimen facilitaron una corrupción impulsada por el narcotráfico en toda la región. Los puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se apoyaban en una cultura de corrupción, en la que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus propias ganancias a políticos que los protegían y auxiliaban", afirma la Fiscalía. Agregan que "a su vez, estos políticos utilizaban los pagos provenientes del narcotráfico para mantener y aumentar su poder político. De igual manera, políticos a lo largo de la llamada "ruta del Caribe" fueron corrompidos por traficantes de cocaína, quienes les pagaban para obtener protección contra arrestos y para permitir que determinados traficantes operaran con impunidad mientras trasladaban cocaína desde Venezuela hacia el norte, rumbo a Estados Unidos". "Así, en cada etapa —dependiendo de los productores en Colombia, los transportistas y distribuidores en Venezuela, y los receptores y redistribuidores en los puntos de transbordo al norte— los traficantes se enriquecieron a sí mismos y a sus benefactores corruptos, quienes los protegían y ayudaban", afirma el documento.

"Así, en cada etapa —dependiendo de los productores en Colombia, los transportistas y distribuidores en Venezuela, y los receptores y redistribuidores en los puntos de transbordo al norte— los traficantes se enriquecieron a sí mismos y a sus benefactores corruptos, quienes los protegían y ayudaban", afirma el documento.

¿Qué delitos enfrenta Nicolás Maduro?