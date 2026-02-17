¿Quién era el líder de la banda del Wilmer, abatido junto a tres compinches en La Masica?

Su deuda con la justicia comenzó años atrás. Wilmer guardaba prisión por un asesinato ocurrido en 2021 en la aldea El Naranjal. Aquel crimen, según los registros judiciales, fue motivado por un reclamo personal: Wilmer abrazó a una mujer y, cuando el esposo de esta le reclamó, él esperó a que saliera de una pulpería para asesinarlo. Por este hecho fue hallado culpable en abril de 2025, poco antes de su escape.