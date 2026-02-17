De los insultos al disparo: pleitos con guardias de seguridad que acabaron en tragedia

11 de mayo de 2024: El periodista Osman Zepeda recibió un disparo accidental por parte de un guardia de seguridad mientras manipulaba su arma de trabajo. Ocurrió en la colonia Mayangle de Comayaguela. El periodista Osman Zepeda salió de su casa a las 4:00 de la tarde y abordó su motocicleta, pero cuando llegó al portón de control de seguridad de su colonia, el ahora imputado estaba manipulando el arma de fuego. Justo en ese momento, se le disparó el arma, por lo que el proyectil tomó una trayectoria hacia el suelo, impactó en una acera, luego rebotó y se incrustó en el abdomen del comunicador, provocándole serias lesiones.