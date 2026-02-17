De los insultos al disparo: pleitos con guardias de seguridad que acabaron en tragedia

Estos casos continúan reabriendo el debate sobre protocolos, control y uso de armas en el sector de seguridad privada en Honduras.
19 de noviembre de 2018: Un guardia de seguridad identificado como Luis Miguel Canales Medina mató de un disparo a un joven que, junto a un acompañante, se pusieron a beber cervezas en el estacionamiento de la gasolinera en la que laboraba. Tras hacerles llamados de atención y que ellos buscaban retirarse, le disparó por la espalda a uno de ellos, matándolo en el acto. El crimen ocurrió en el bulevar Centroamérica.
04 de febrero de 2022: Un ayudante de bus de la ruta Santa Ana -Mercado falleció tras recibir un disparo de escopeta por parte de una guardia de seguridad de un vehículo de valores en una discusión por un retrovisor.En el sector del desvío a la colonia La Pradera en el bulevar Comunidad Económica Europea se generó la discusión entre el empleado del bus y el guardia, porque la unidad de valores quebró el espejo retrovisor de bus de pasajeros.
10 de marzo de 2022: Un guardia de seguridad mató a un indigente en el bulevar Morazán de la capital. El hecho, que causó todo tipo de reacciones entre la población, ocurrió el pasado 10 de marzo de 2022. De acuerdo al expediente, la víctima se acercó a la parte frontal del negocio y al ser echado del lugar por el guardia Santos Gaspar Corrales, y no retirarse, este le infirió un balazo.
20 de marzo de 2024: Un hombre perdió la vida la noche del miércoles -20 de marzo de 2024- al recibir un disparo, luego de una acalorada discusión con un guardia de seguridad. El lamentable suceso ocurrió a inmediaciones de una gasolinera en Choluteca, zona sur de Honduras. La víctima respondía al nombre de Daniel Osorto Chavarría, quien tras resultar gravemente herido fue trasladado a un hospital a fin de salvarle la vida, pero murió minutos después.
11 de mayo de 2024: El periodista Osman Zepeda recibió un disparo accidental por parte de un guardia de seguridad mientras manipulaba su arma de trabajo. Ocurrió en la colonia Mayangle de Comayaguela. El periodista Osman Zepeda salió de su casa a las 4:00 de la tarde y abordó su motocicleta, pero cuando llegó al portón de control de seguridad de su colonia, el ahora imputado estaba manipulando el arma de fuego. Justo en ese momento, se le disparó el arma, por lo que el proyectil tomó una trayectoria hacia el suelo, impactó en una acera, luego rebotó y se incrustó en el abdomen del comunicador, provocándole serias lesiones.
31 de agosto de 2024: Una tragedia estuvo a punto de registrarse un viernes, en víspera del partido Olimpia vs. Antigua GFC, en Tegucigalpa, cuando un aficionado y un guardia de seguridad discutieron, llegando al punto de que el uniformado sacara su arma y realizara disparos. Las cámaras de seguridad del establecimiento, a inmediaciones de una gasolinera frente al Estadio Nacional, captaron la confrontación entre ambos, causando pánico entre los presentes.
19 de julio de 2025: Una cajera de una tienda de conveniencia fue asesinada a balazos por un guardia de seguridad en San Pedro Sula, la noche del sábado 19 de julio de 2025, en el barrio Las Palmas, entre la 20 calle y tercera avenida de San Pedro Sula. Andrea Michell López, quien era la encargada del establecimiento comercial, ubicado en una gasolinera. En el hecho murió Eduar Antonio Argueta Pérez (34), quien laboraba como guardia de seguridad en el local, cuando el asesino disparó contra ambos tras discutir con la joven.
04 de agosto de 2025: Un guardia de seguridad disparó contra su compañero en una gasolinera ubicada en el barrio Morazán de Tegucigalpa, cercana al Estadio Chelato Uclés. Según versiones de personas que se encontraban en el lugar, antes del incidente ambos guardias tuvieron una acalorada discusión. Sin embargo, trascendió que, aunque discutían, el arma se disparó de forma accidental y que no se trató de un acto deliberado.
27 de diciembre de 2025: Un guardia de seguridad de una gasolinera en San Pedro Sula mató de un disparo en la madrugada del sábado 27 de diciembre a un hombre en estado de ebriedad tras protagonizar una fuerte discusión. La víctima fue identificada como Carlos Andrés Reyes, 47 años, quien era residente en Estados Unidos y viajó a Honduras para pasar junto a su familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el barrio Barandillas. Según el relato del hermano, Reyes, estaba bajo los efectos del alcohol y tenía problemas con el guardia, por lo que se le acercó para discutir.
16 de febrero de 2026: Un joven motociclista perdió la vida de varios disparos tras una acalorada discusión con un presunto guardia de seguridad en las afueras de un concurrido centro comercial ubicado en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa, este lunes 16 de febrero. Después de caer herido de muerte, el joven sujetaba con fuerza un casco negro en su mano izquierda, minutos después pereció.