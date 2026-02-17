Alcaldía capitalina reducirá planilla de empleados para terminar la represa San José

Mientras tanto, los capitalinos pagan el precio real del retraso. Familias enteras desembolsan hasta <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/capitalinos-gastan-hasta-600-lempiras-compra-agua-potable-tegucigalpa-FG27303204" target="_blank">80 lempiras por un barril de agua potable</a>.En invierno, recolectan agua de lluvia desde los techos; en verano, sobreviven con racionamientos y cisternas.“El proyecto estaba bien, pero quedó abandonado. No se ve gente trabajando desde hace meses”, condenó Zerón. Sus ojos recorrían la maquinaria inerte: grúas, camiones y mezcladoras, todas cubiertas de polvo, que alguna vez prometieron agua y empleo para la comunidad.La represa San José sigue siendo una promesa en espera. Mientras tanto, en las colonias de la zona oriental como Los Pinos, Villa Nueva y la Kennedy, miles de familias continúan pagando precios altos por un recurso básico que debería llegar con regularidad a sus hogares.