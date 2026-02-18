La escoba azul viene y nadie la detiene anuncia Emilio el de Finanzas

SANTA. Será porque ya siente pasos de animal grande, pero en los dominios de Rebeca hasta que al fin le dieron arresto domiciliario a los dos generales, a quien la “santa inquisición” zelayista-monchista mandó a Támara.

CUÑADO. Allí sale Guillermo López Lone, excuñado de Flores Lanza y de Marlina Dubón, defendiendo a Rebeca. Y, cómo no, si es uno de los beneficiados de sus abusos, porque lo ascendió de puesto sin cumplir requisitos.

RECETAR. Juicio político le debería recetar el Congreso a Rebeca, por su complicidad con sus consuegros, cuando se quisieron peinar las elecciones y quedarse a la brava.

ONDA. Canillera perra en el hemiciclo, tras la moción del Segura exjefe de bancada de aplicarle pruebas antidopaje a los diputados(as), y destapar quiénes andan en “onda”. ¿Y el juicio político?

GORRAS. El otro gran debate de los papis y mamis de la Patria versó sobre las gorras, tenis, jeans, trenzas, minis y tatuajes que usan algunos diputados y diputadas. ¿Y el juicio político?

HOYO. Para hoy se prevé que continúen las deliberaciones sobre el hoyo de la rosquilla, las baleadas, las castraciones, la chanfaina, fresco de piña, horchata, totopostes, rosquillas en miel, en fin. ¿Y el juicio político?

GOCE. Qué divertido, el Esponda que responda no solo se autorrecetó una plaza con un jugosísimo salario para dar clases nocturnas en un colegio donde no hay clases de noche, sino, que también está pidiendo licencia con goce de sueldo para dedicarse a politiquear a tiempo completo. Y, el que no crea, que le pregunte a la ministra.

ESCOBA. Emilio avisa que la escoba azul viene y nadie la detiene, porque resulta que Libre aumentó el gasto salarial, nada menos y nada más que en 20 mil millones de ranas. Pobre, pueblo, pobre.

ACUERDO. En todas las instituciones y secretarías de Estado enchambaron a miles de activistas y, de remate, antes de pintar llantas les dieron acuerdo para que demanden al ser despedidos.

AGUA. En Palacio, la “people” tiene que llevar su propia agua y papel higiénico, porque aquellos que dijimos dejaron todo barrido, incluidos baños, cocinas y oficinas.

SAPO. Otro sapo al agua. Esos diputados peruanos no andan con papadas y ya se volaron a otro presidente. Igualita a la justicia de aquí, que no pueden entoletar ni destituir a una diputada.

HARÉN. Solo porque el man se había traído a todo su harén del Congreso y en cada oficina del Palacio presidencial tenía una pollita.