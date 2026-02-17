Nasry Asfura dice que se han pagado más de L2,400 millones para programa de bacheo

Quimistán, Santa Bárbara.- El presidente Nasry Asfura visitó el parque industrial Green Valley, localizado en Naco, Quimistán, Santa Bárbara, con el objetivo de fortalecer la confianza empresarial y la generación de empleo. Este complejo alberga a más de 30,000 trabajadores hondureños de la maquila y a su llegada, Asfura dijo que “este es el trabajo que hemos estado haciendo, generando esa confianza a los inversionistas para poder tener a la mayor brevedad posible más inversión en Honduras”.

El presidente hondureño puntualizó que "las maquilas operan con tecnología de punta manejada por jóvenes hondureños altamente capacitados. Esta visita envía un mensaje de apertura y colaboración con la empresa privada, tanto nacional como extranjera". Añadió: "Queremos mejorar nuestras aduanas y nuestros puertos para poder tener esa facilidad, tenemos que ver a Honduras como una gran empresa para sacarla adelante y que nos miren distintos. Somos diferentes, los hondureños somos diferentes". El presidente, además, anunció que en los próximos días el Congreso Nacional discutirá el proyecto de Ley de Empleo por Hora, iniciativa orientada a brindar mayores oportunidades a los jóvenes. "Si no le damos esa oportunidad, o trabaja o estudia; entonces tenemos que darle la oportunidad. Estoy seguro de que en el Congreso van a crearse esas oportunidades y aprobar esas leyes para poder salir adelante", acotó.

Programa de bacheo

A su vez, informó que ya se han firmado contratos con 17 empresas para ejecutar el programa de bacheo y mejoramiento vial.