Nasry Asfura responde si romperá o no relaciones con China y envía mensaje sobre JOH

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, brindó su primera entrevista tras ser declarado ganador de las elecciones generales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 24 de diciembre. Asfura Zablah habló con CNN y se refirió a diversos tópicos: China, Venezuela, Juan Orlando Hernández, seguridad y otros puntos de agenda en su mandato que iniciará el 27 de enero.

En primera instancia reconoció que el proceso electoral tuvo muchos fallos y esto debe ser erradicado, a su vez, consideró que la Ley Electoral ocupa reformas. “No puedo ver hacia atrás, tengo que ver un futuro en los próximos cuatro años y cumplirle a la gente. No tengo ningún problema con lo que otro candidato diga y sé cuál es mi trabajo, sí creo que hay que revisar la Ley Electoral”, inició diciendo. Siempre sobre el tema de elecciones, acotó que “la empresa que escogieron -para transmitir resultados- los tres consejeros la eligieron y cumplía con los requisitos, en qué fallaron yo no lo puedo explicar. El trabajo de las dos consejeras fue bueno, si usted se fija en ningún momento salí a decir que había ganado para darle paz y confianza a Honduras; tenemos que ver hacia adelante como hondureños”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Hubo problemas y hay que corregirlos, no podemos decir que los valores aunque son cercanos no son reales”, sentenció.

Al ser consultado por las declaraciones de Salvador Nasralla, quien ha desacreditado el triunfo del candidato del Partido Nacional, opinó: “Yo respeto su posición y él sabrá qué decisiones tomará, faltan dos procesos que es de alcaldes y diputados y esto debe continuar. Yo vengo trabajando hace más de 30 años y me puedo sentir muy satisfecho con mi equipo”. El tema de la relación con EE UU y el apoyo de Donald Trump también fue abordado en la entrevista, algo que dejó muy en claro mencionando que el país del norte es el principal socio comercial de Honduras. “Ya vimos que un tuit del presidente Donald Trump lo que puede significar, mi comportamiento le motivó y me siento muy satisfecho. Nuestro mayor socio comercial, el más importante es EE UU y tenemos un TPS con más de 55 mil hondureños, nuestras importaciones el 60% va para EE UU...”. Prosiguió: “¿Cómo no vamos a cuidar eso? Los aranceles que El Salvador y Guatemala han tenido un beneficio con ellos, un gobierno no le puede dar trabajo a todo un pueblo y tenemos que saber que la empresa privada da trabajo y ahí tendremos impuestos con las empresas que den empleo. Tenemos que apuntar a los intereses mayores y eso debemos de hacer, apuntar donde más conviene”.

¿Cómo tomó el apoyo de Donald Trump? Le preguntaron, a lo que contestó: “Fue algo espontáneo y cuando lo vi me impresionó. Mi campaña fue clara y abierta, tener esa relación cercana con nuestro mayor socio comercial para tener empleo. Hay que poner las necesidades de Honduras primero y hay muchas cosas que tenemos que ver: TPS, remesas, aranceles para hacernos más competitivos. Vivimos en un mundo donde la generación de riqueza es importante y llegar a acuerdos”. Sin quitar el dedo del renglón sobre la relación con EE UU, puntualizó que será importante “el tema de migración, producción en Honduras, nuestras fábricas y exportar cerca. Hay que ver los valores, inversión americana en Honduras y debemos de darle la debida importancia que es el empleo. Hablamos con el secretario Marco Rubio y varias cosas hay que tratar, esperando tener la oportunidad de visitarlos”. En campaña, Nasry Asfura dejó entrever que rompería relaciones con la República Popular China, pero esta vez fue mesurado y no contestó si volverá con Taiwán. “Hace un rato dije que un presidente debe de buscar las mejores condiciones y en eso nos vamos a enfocar, donde más nos convenga ahí nos vamos a enfocar. Tengo que buscar las mejores líneas, tengo que ser responsable y 55 mil hondureños estaban bajo el TPS y tenemos que traerle tranquilidad y seguridad a los hondureños en EE UU”.

¿Entonces no romperá relaciones con China? Se le repreguntó, él dijo: “Una vez entrando al gobierno hay que analizar los compromisos y ahí buscaremos las mejores decisiones para Honduras”. Siempre en el ámbito diplomático entró el tema de Venezuela y ahí fue más enfático. “Donde no hay democracia es difícil mantener un tipo de relación, donde los derechos humanos y libertad con democracia no hay es difícil tener una relación de este tipo. Con Centroamérica tener una unidad y sé que será una fuerza a nivel de América, tener relaciones con todos los hermanos centroamericanos”. "Papi a la Orden" no quiso criticar las acciones de EE UU sobre Venezuela y se limitó a decir que cada jefe de Estado tiene sus decisiones pensando en el beneficio de su pueblo. “Las decisiones de un país son propias y cada gobernante protege a su gente, si esas acciones son encaminadas a proteger a EE UU es sensato porque cada quien protege su seguridad. El presidente Trump ha tomado esas acciones. No tenemos la oportunidad de poder intervenir y lo que podemos hacer es analizar, el gobierno americano tiene sus ideas e información para actuar. Cada quien protege su país”.

¿Y Nicaragua? Fue la siguiente pregunta haciendo énfasis que ese país mantiene un régimen similar al venezolano. “Muy bien y para mí fue agradable ya que tuve la oportunidad de hablar con ellos (Daniel Ortega y Rosario Murillo) y hablamos de la paz y tranquilidad que debe haber en la región. Ellos enviaron una carta y pidieron una comunicación, los tenemos a la par y nuestras relaciones son muy distintas a lo que es Venezuela. Podemos seguir adelante con temas para que la región pueda crecer”, aseveró. Abonó que “tuve la oportunidad de hablar con el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala y hablamos de la inversión de ambos países, creo que todo esto nos puede llevar a un buen camino. No tuve la oportunidad de hablar con el presidente Nayib Bukele, pero creo que se dará”. En relación al conflicto en el Medio Oriente, específicamente en Gaza, declaró: “Son posiciones bien difíciles y ver cómo están en guerra, estoy seguro que podemos tener paz y que sea el símbolo en el mundo. No podemos seguir en guerra y tenemos que buscar la paz”.

Avanzando la entrevista llegó el momento del indulto a Juan Orlando Hernández y envió un mensaje claro al expresidente hondureño. “El indulto es potestad del presidente de EE UU, el expresidente tendrá que evaluar sus problemas. Yo no soy la justicia en Honduras y solo gobernaré el país, la justicia es la que debe resolver esos problemas. Debo ser un facilitador para la inversión y cada quien debe de tener el respeto a la institucionalidad y tampoco la intromisión, que cada poder se respete entre sí. No soy la justicia, la justicia tiene que evaluar. Él tiene que defenderse y enfrentar a la justicia, solo soy un presidente y cada institución debe de hacer su trabajo”. Confió que “hace una semana atrás me habló la exprimera dama Ana García para saludarme y él felicitó mi trabajo y le dije que su familia estuviera bien. No me toca a mí a juzgarlo”. En el ocaso de la intervención se refirió a la seguridad de Honduras y adelantó que el estado de excepción no continuará bajo su mandato.