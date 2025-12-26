Gobierno no conformará una comisión de transición para entregar a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Los ministros y directores de las diferentes instituciones del gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), trabajan en realizar la transición de forma independiente, como lo hará la presidenta Xiomara Castro.

Así lo informó este viernes a EL HERALDO, Gilberto Ríos, director del Fondo Social de la Vivienda (Fosovi) y miembro de este instituto político, tras perder las elecciones generales del pasado 30 de noviembre con su candidata, Rixi Moncada.

El pasado 24 de diciembre el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como presidente electo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura.

Ante esto, Ríos confirmó que todas las instituciones se están poniendo a la disposición del proceso de transición, la presidenta como ya lo mencionó hará el traspaso, y por lo menos el Poder Ejecutivo sale del poder el próximo 27 de enero.

Sentenció que cada institución hará este proceso, "yo no siento que vayamos a tener una comisión de transición, porque la verdad para nosotros sería totalmente indignante tener que entregarle al narcotráfico".

Consideró que el nuevo gobierno que viene va a tomar la determinación de continuar o de eliminar los proyectos que se están ejecutando, como los nuevos hospitales, que según escuchó, ya están hablando de privatizar algunos de ellos.

"Como viene otra visión del Estado, esperemos que se tomen las decisiones correctas, pero sí muy probablemente sean en el marco de la lógica neoliberal y libertaria, que ya lo vimos también en Argentina”, comparó.

EL HERALDO trató de contactar al vocero de Casa de Gobierno, Ivis Alvarado o al Secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, pero no respondieron las llamadas, ni mensajes.

Omar Rivera, exsecretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) consideró que la existencia de un proceso de transición y traspaso gubernamental transparente, expedito, integral y ordenado es esencial para asegurar la continuidad institucional, la estabilidad democrática y la eficiencia en la gestión pública.