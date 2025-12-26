Maribel Espinoza admite fallas en estrategia del PL y rechaza pactos con Libre

​​​​​​La diputada Maribel Espinoza reconoció errores de estrategia en el Partido Liberal, rechazó alianzas oscuras y condicionó su apoyo a reformas para el nuevo gobierno

    "El PLH es el verdadero balance entre la derecha y el desquiciado socialismo del siglo XXI", aseguró la diputada liberalista.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras los resultados dados en la declaratoria presidencial, la diputada Maribel Espinoza calificó la jornada como un "proceso electoral boicoteado, accidentado y confuso; algo que no merecía el pueblo hondureño, quien si cumplió con su parte, pero se salvó la endeble democracia".

A criterio de la abogada, el Partido Liberal debe realizar una introspección profunda sobre la derrota de Salvador Nasralla "con seriedad, con humildad, y aprender de los errores que se cometieron y las razones por las cuales no pudimos defender desde las JRV (Juntas Receptoras de Votos) todos los votos que el pueblo le dio a Salvador Nasralla".

La legisladora defendió la figura de su candidato presidencial, asegurando que "dio todo en su capacidad personal por Honduras y por el partido", atribuyendo el resultado de su derrota a deficiencias organizativas internas.

"La historia nos enseña que los verdaderos líderes no pueden culpar a otros de su falta de estrategia y organización, porque es su responsabilidad diseñar una estrategia para vencer al oponente", puntualizó Espinoza.

Ante las posibles fricciones internas tras el escrutinio, hizo un llamado a evitar el fraccionamiento del liberalismo, advirtiendo que "quienes, ante la derrota electoral, generen o alienten la división dentro del PL, no solo constituye falta de verdadero liderazgo y visión democrática, sino que significa anteponer sus intereses personales a los intereses del país y del mismo partido".

Ante a la gobernabilidad del país, rechazó cualquier tipo de negociación secreta o pacto oportunista entre sectores del Partido Liberal y el Partido Nacional, advirtiendo que su bancada no debe prestarse a la figura de "diputados bisagra", donde también rechazó cualquier alianza con Libre, para desestabilizar al país e impedir la gobernanza.

Como propuesta, Espinoza presentó un plan incluye la despolitización de las Fuerzas Armadas (FF AA), el fortalecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y la derogación del actual Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, entre otras reformas constitucionales.

Ante lo mencionado, la abogada adelantó que, en caso de que el presidente electo Nasry Asfura no lo acepte a la brevedad, "será un mensaje claro sobre lo que debemos no esperar del próximo gobierno".

