Maribel Espinoza admite fallas en estrategia del PL y rechaza pactos con Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Tras los resultados dados en la declaratoria presidencial, la diputada Maribel Espinoza calificó la jornada como un "proceso electoral boicoteado, accidentado y confuso; algo que no merecía el pueblo hondureño, quien si cumplió con su parte, pero se salvó la endeble democracia".

A criterio de la abogada, el Partido Liberal debe realizar una introspección profunda sobre la derrota de Salvador Nasralla "con seriedad, con humildad, y aprender de los errores que se cometieron y las razones por las cuales no pudimos defender desde las JRV (Juntas Receptoras de Votos) todos los votos que el pueblo le dio a Salvador Nasralla".

La legisladora defendió la figura de su candidato presidencial, asegurando que "dio todo en su capacidad personal por Honduras y por el partido", atribuyendo el resultado de su derrota a deficiencias organizativas internas.