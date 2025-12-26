Contreras critica que Nasralla “ya se creía presidente” y que, mientras viajaba a EE UU, Asfura trabajaba

La derrota del candidato liberal, Salvador Nasralla, prácticamente se oficializó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara como presidente electo a su principal contrincante, Nasry Asfura del Partido Nacional. Tras conocerse la noticia, Roberto Contreras remarcó y cuestionó varias fallas en la campaña.
El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPLH), Roberto Contreras, señaló que “la campaña del ingeniero Salvador Nasralla fue más de aire,y de redes sociales. Él se rodeó de personas que querían ser importantes, no de personas que querían ser útiles”.
“En el caso del ingeniero Salvador Nasralla, se rodeó de personas que lo único que querían era salir en sus fotos. Mientras él hacía X O (programa), mientras él estaba viajando a Estados Unidos a ver si lo respaldaban, Nasry Asfura andaba en Lempira, en Intibucá, en Olancho, haciendo el trabajo para ganar las elecciones”, recriminó Contreras.
Contreras dijo que le advirtió que el Partido Nacional “es una máquina bien aceitada para ganar elecciones y también para armar fraudes”.
El actual alcalde de San Pedro Sula, quien fue reelecto según los resultados, sostuvo que siempre le dijo al ahora excandidato liberal: “No se puede enfrentar con la boca abierta. Usted tiene que ir listo, completo, con todos sus equipos. Siempre le dije que el rival directo del Partido Liberal no es Libertad y Refundación. Ellos ya estaban listos y servidos; antes de que empezara la campaña siempre iban a sacar un 20%. El rival directo es el Partido Nacional”.
El líder liberal cuestionó nuevamente la campaña de Nasralla: “Ya todos se querían ministros, ya todos se creían embajadores, ya todos se creían ministros de la Presidencia. ¿Y qué pasó? Recibimos un baño de humildad, porque las elecciones no se ganan en redes sociales”.
Contreras recalcó que las elecciones no se ganan con intención de voto ni con encuestas. Afirmó que se ganan en las mesas, llevando a las personas mediante una estructura que permita cuidar el voto.
Sobre su postura y fidelidad al Partido Liberal, dijo que “los números hablan. El departamento de Cortés le dio 375 mil votos y en San Pedro Sula capitalizamos cerca de 170 mil nosotros, lo cual tiene que decirse con números”.
Contreras aseguró que Nasralla solo escuchó los cantos de “c...s cagados que nunca han participado en política y que lo único que hacían era salamería al ingeniero, y él se sentía súper alegre. Ya se creía presidente”.
Nasralla siempre mantuvo la postura de que las actas hablaran, pero según Contreras no las compartió con él, pese a ser el presidente del CCEPLH. “Él marginó a todas las personas que podían apoyarlo. Ahí tiene el resultado. Entonces yo le decía: preséntenme las actas, veamos las actas, cómo es que salimos aquí. Dígame por cuánto ganamos o perdemos”.