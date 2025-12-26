Contreras critica que Nasralla “ya se creía presidente” y que, mientras viajaba a EE UU, Asfura trabajaba

El actual alcalde de San Pedro Sula, quien fue reelecto según los resultados, sostuvo que siempre le dijo al ahora excandidato liberal: “No se puede enfrentar con la boca abierta. Usted tiene que ir listo, completo, con todos sus equipos. Siempre le dije que el rival directo del Partido Liberal no es Libertad y Refundación. Ellos ya estaban listos y servidos; antes de que empezara la campaña siempre iban a sacar un 20%. El rival directo es el Partido Nacional”.