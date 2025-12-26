Nacionalistas denuncian que Libre vaciará cuentas del Estado; analistas dicen que es para pagar deudas

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el Partido Nacional afirmaron que el gobierno de Xiomara Castro busca vaciar las arcas del Estado y dejarlos sin recursos a partir del 27 de enero cuando inicie el mandato de Nasry Asfura. Mediante el decreto ejecutivo PCM-38-2025, la presidenta Xiomara Castro instruyó a las instituciones del Estado que mantienen dinero sin ejecutar, devolver a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) los recursos financieros no utilizados.

¿Con qué objetivo? En el artículo tres del PCM se establece que los recursos devueltos "se destinarán de manera prioritaria al pago de obligaciones contraídas por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Salud (Sesal)", entre otras. Ante ello, nacionalistas denuncian un plan malicioso por parte del oficialismo. El diputado del Partido Nacional y exministro de Finanzas, Marco Midence, dijo: "No se vale vaciar las cuentas del Estado. Ahora que el pueblo entero espera una transición ordenada exigimos transparencia total en los saldos y cuentas financieras, que se publiquen modificaciones presupuestarias y contratos". Midence añadió: "Todo será auditado porque no es posible que quieran dejar el siguiente gobierno sin disponibilidad de recursos. El dinero público se cuida, Honduras vigila".

La también congresista del partido de la estrella solitaria, Merary Díaz, se unió a Midence al señalar que “un PCM de emergencia podría utilizarse para pagar prestaciones a altos funcionarios del gobierno saliente; lo que generaría más deuda, opacidad y nuevos compromisos financieros para el próximo gobierno”. Con un tono de preocupación se mostró la directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Liliam Rivera, al cuestionar: “Lejos de transmitir un mensaje de estabilidad y buena gestión, estas decisiones profundizan la percepción de opacidad y debilidad en la planificación fiscal, comprometiendo la sostenibilidad financiera del país”. En contraste, otro sector fue del criterio que esto es un beneficio para la administración entrante. “Es para poder pagar cobros por pagar, es decir están tratando de recolectar los recursos y pagar compromisos y de esta forma reducir la deuda flotante”, indicó el economista Roberto Lagos.

De su lado, Nancy Ochoa, jefa del departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), puntualizó que el PCM puede interpretarse de dos formas. “Lo que está haciendo el gobierno en alguna medida es recuperando fondos no ejecutables y en un primer momento da la impresión que lo que se quiere es recoger dichos fondos para amortiguar el tema de la deuda flotante que sobrepasa los 30 mil millones de lempiras. Por otro lado podría interpretarse que pretende dejarse las arcas del Estado con una ejecución prácticamente total”.