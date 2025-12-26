Congresista de EE UU pide que Honduras no caiga “en manos de los dictadorzuelos Zelaya”

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, recibió los primeros mensajes de celebración de funcionarios de Estados Unidos, marcando el inicio de los contactos diplomáticos tras las elecciones generales. El congresista estadounidense Carlos Antonio Giménez expresó sus felicitaciones a través de su cuenta de X: “Desde el Congreso de EE. UU., felicitamos al presidente electo de Honduras: Tito Asfura, 'Papi a la Orden'”. Destacó además la responsabilidad que recae sobre el nuevo gobierno, que asumirá el poder el 27 de enero de 2026: “Ahora le toca al Partido Nacional cumplir su plan de gobierno y al Partido Liberal hacer una oposición democrática y responsable”.

Subrayó, en sus palabras, la importancia de que Honduras “no vuelva a caer en manos de los ladrones dictadorzuelos de Zelaya”. El congresista reafirmó su apoyo a Asfura, respaldado por Donald Trump, y su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Cuenten conmigo para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Seguiré trabajando, tanto con nacionales como con liberales, para ayudar a la hermana República de Honduras”, terminó su mensaje.

Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, informó, también en X, que sostuvo una conversación telefónica con Asfura, a quien felicitó por su triunfo electoral. “Me complace felicitar al presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura por su clara victoria durante nuestra llamada de hoy”, escribió. Rubio aprovechó para destacar el interés de Washington en consolidar la relación bilateral, en el ámbito económico: “Estados Unidos espera reforzar su sólida alianza con Honduras en beneficio de ambos países y de la región, incluida la expansión de los lazos económicos”.

El pronunciamiento no fue aislado. El 24 de diciembre, día en que se oficializó el resultado electoral, Rubio ya había reconocido la victoria de Asfura. “El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente del país”, según difundió en sus canales oficiales. Asimismo, funcionarios del Departamento de Estado subrayaron la disposición de Estados Unidos para trabajar con la nueva administración. “Felicitamos al presidente electo Nasry Asfura y esperamos colaborar con su gobierno para promover la prosperidad y la seguridad en el hemisferio”, señalaron.