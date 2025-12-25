¿Cuánto ganará Nasry Asfura como presidente de Honduras 2026-2030?

¿Cuánto ganará Nasry Asfura como presidente de Honduras en el periodo 2026-2030? El presidenciable del Partido Nacional fue declarado ganador de las elecciones el 24 de diciembre y esto es lo que ganará.
El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, con el consejero oficialista Marlon Ochoa, quien el martes denunció que se gestaba un "golpe de Estado electoral".
Nasry Asfura obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, quien sumó el 39,54%, escrutado el 97.86% de las actas.
Tras la declaración del CNE, que demoró por un lento escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias iniciado el pasado día 18 con cinco días de retraso, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios países y organismos internacionales.
¿Cuál será el salario de Asfura en sus cuatro años de mandato? El exalcalde de Tegucigalpa devengará 137,800 lempiras mensuales, que al cambio actual en dólares son $5,228.
Este salario es el mismo que ha tenido Xiomara Castro en su mandato. Sin embargo, hay funcionarios en Honduras que ganan más que el presidente, como el presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) que devenga 271,593.44 lempiras al mes.
En Centroamérica, el presidente mejor pagado es el de Guatemala. En este año, el presidente chapín, Bernardo Arévalo, aprobó una reducción del 25% del salario del presidente. Ante ello, el jefe de Estado de Guatemala devenga 100,855 quetzales mensuales. En dólares, Arévalo cobra $13,090.46; ubicándose como el que mejor gana de todos los presidentes de Centroamérica.
En Panamá, el presidente es José Raúl Mulino y según diversos medios panameños, el jefe de Estado de ese país cobra $4 mil más $3 mil en gastos de representación de forma mensual. En total siete mil dólares y estando en segundo lugar de los que mejor ganan.
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, cuenta con un salario mensual de 2.9 millones de colones costarricenses, que en dólares serían $5,814.82 y siendo el tercer presidente que mejor gana en el istmo.
De acuerdo con el cronograma establecido, Asfura asumirá el cargo el 27 de enero de 2026 en una ceremonia de investidura que se realizará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. Su periodo presidencial se extenderá hasta el 27 de enero de 2030, conforme a lo estipulado en la Constitución. Al acto protocolario se prevé la asistencia de autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, delegaciones internacionales y diversos sectores de la sociedad hondureña.