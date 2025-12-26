Guardia de Honor Presidencial custodia la residencia del presidente electo Nasry Asfura

Miembros de la Guardia de Honor Presidencial resguardan la entrada a la residencia del presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah.
La vivienda de Asfura está ubicada en el municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán.
El despliegue de seguridad se mantiene de forma permanente en los accesos a la propiedad del mandatario electo. El control es visible desde las áreas cercanas a la residencia.
La Guardia de Honor fue observada custodiando estrictamente el ingreso principal de la vivienda. Cada persona que intenta entrar debe pasar primero por los agentes asignados.
Las medidas de seguridad se han asignado tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dan a Asfura como ganador de las elecciones generales 2025.
El objetivo de la medida es garantizar la protección del nuevo presidente electo y su entorno. La ley confiere a los mandatarios hondureños el derecho al resguardo policial y militar.
Asfura fue declarado presidente electo el pasado miércoles 24 de diciembre. La oficialización de su triunfo se produjo 24 días después de celebrados los comicios.
La contienda electoral fue reñida y tuvo como principal rival al candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Ambos lideraron la competencia durante el proceso electoral.
Según los resultados oficiales, Asfura obtuvo más de 1.4 millones de votos a su favor. Esta cifra le permitió asegurar la victoria.
Con la declaratoria, Asfura se prepara para asumir el Poder Ejecutivo. Su mandato iniciará el 27 de enero de 2026.