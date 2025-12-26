Oposición nicaragüense pide a Nasry Asfura no legitimar al régimen de Daniel Ortega

San José, Nicaragua.- La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) felicitó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, y le pidió mantener una política de no legitimación del Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. "Es esencial mantener una política de no legitimación del régimen Ortega-Murillo, absteniéndose de reconocer farsas electorales" y reconocer que en Nicaragua "no existen condiciones para elecciones libres, justas y competitivas, así como la existencia de presos políticos y una represión sistemática contra la oposición y la sociedad civil", indicó el directorio de ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio en una carta pública enviada a Asfura. Opinó que esta "postura debe complementarse con una coordinación estrecha con todos los países democráticos de la región y más allá, incluyendo el apoyo a medidas diplomáticas selectivas contra funcionarios responsables de graves violaciones a los derechos humanos".

El grupo político dijo a Asfura que "este nuevo período representa una oportunidad para que Honduras reafirme una posición institucional clara en defensa de la democracia y los derechos humanos, particularmente frente a la crisis que atraviesa Nicaragua". "En coherencia con estos principios, Honduras puede desempeñar un papel clave mediante una actuación firme en la OEA y en los foros multilaterales, apoyando resoluciones que condenen las violaciones de derechos humanos, farsas electorales y la persecución política en Nicaragua, así como respaldando la plena aplicación de la Carta Democrática Interamericana", consideró.

Las peticiones a Asfura

Asimismo, ese movimiento pidió a Asfura proteger a los nicaragüenses exiliados en Honduras, "garantizando estatus de protección temporal o humanitaria y coordinando con ACNUR y organismos internacionales su asistencia y protección". "Resulta clave mantener una política coherente en el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), oponiéndose a financiamientos que beneficien directamente al régimen Ortega-Murillo y exigiendo condicionalidad democrática, auditorías y evaluaciones de impacto en derechos humanos". Finalmente, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de los foros internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, "Honduras puede contribuir a una postura regional e internacional clara, que evite la legitimación de dictaduras y respalde mecanismos de investigación y rendición de cuentas por las violaciones cometidas en Nicaragua", indicó la concertación.