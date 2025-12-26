¿Dónde será la toma de posesión de Nasry Asfura tras descartar el Estadio Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- La toma de posesión de Nasry Asfura el 27 de enero de 2026 no se realizará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, así lo confirmó este 26 de diciembre la designada presidencial electa, María Antonieta Mejía. Mejía, quien también es diputada, afirmó que Asfura no quiere que el Estado destine dinero al evento en el recinto capitalino y prefiere algo austero.

"Él prefiere de abstenerse de tener un evento que va a tener mucho presupuesto pudiendo reorientarlo a otro tipo de actividad que le beneficie al pueblo hondureño. Vamos a hacer un evento simbólico, nada ostentoso", declaró en RCV. ¿Dónde se realizará la investidura? EL HERALDO consultó con varias fuentes dentro del Partido Nacional y mencionaron que muy posiblemente el traspaso de mando será en el Congreso Nacional (CN). Será en este poder del Estado donde habrá una nueva lucha por designar al nuevo presidente ya que nacionalistas y el Partido Liberal buscarán la titularidad del Legislativo.