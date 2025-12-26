Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará

La designada presidencial electa María Antonieta Mejía explicó: “Sabemos que el pueblo hondureño quiere celebrar con el nuevo presidente y sabemos que esa es una deuda que va a tener nuestro presidente. No es una persona que le gusten los eventos protocolarios donde incluya recurso económico y sabiendo que las arcas del Estado no sé sabe cómo se van a manejar”, inició diciendo la designada en RCV.