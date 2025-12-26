Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, afirmó previo a ganar las elecciones que no cobraría su salario si llegaba a ganar los comicios generales. Ahora, al haber triunfado, para esto destinará su sueldo a partir del 27 de enero del 2026.
Nasry Asfura fue nombrado presidente electo el 24 de diciembre sin la firma del consejero propietario Marlon Ochoa, en su lugar firmó un consejero suplente.
Una de las primeras decisiones adoptadas por Asfura es que la toma de posesión del 27 de enero no será realizada en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, ¿por qué?
La designada presidencial electa María Antonieta Mejía explicó: “Sabemos que el pueblo hondureño quiere celebrar con el nuevo presidente y sabemos que esa es una deuda que va a tener nuestro presidente. No es una persona que le gusten los eventos protocolarios donde incluya recurso económico y sabiendo que las arcas del Estado no sé sabe cómo se van a manejar”, inició diciendo la designada en RCV.
Y agregó: “Él prefiere de abstenerse de tener un evento que va a tener mucho presupuesto pudiendo reorientarlo a otro tipo de actividad que le beneficie al pueblo hondureño. Vamos a hacer un evento simbólico, nada ostentoso, pero vamos a celebrar siempre con el pueblo hondureño. Vienen decisiones importantes desde el primer día”.
Previo a ganar las elecciones, Nasry Asfura prometió que su salario sería donado a la Teletón, obra benéfica al cual donó 500 mil lempiras el 14 de diciembre pasado.
En ese momento afirmó: “Dios mediante, nos dé la oportunidad de gobernar, todo mi sueldo va a venir para acá también, a la Teletón para servirles. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, que Dios los bendiga”.
El salario mensual de Nasry Asfura será 137,800 lempiras mensuales, que al cambio actual en dólares son $5,228. Eso sin quitar las deducciones que todo funcionario tiene.
En un año el presidente electo devengará 1,653,600 lempiras sin deducciones. Asfura deberá informar si donará su salario de manera mensual o lo entregará a la Teletón en diciembre que se realiza el evento para recaudar fondos.
Asfura Zablah perdió las elecciones del 2021 ante Xiomara Castro, en su caso obteniendo en ese momento 1,240,260 votos; en estas recientes elecciones sobrepasó la cifra de 1,481,517 votos.