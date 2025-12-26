  1. Inicio
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará

Nasry Asfura aseguró que no cobrará ni un tan solo lempira como jefe de Estado para donarlo a esta causa

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 16:09
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
1 de 10

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, afirmó previo a ganar las elecciones que no cobraría su salario si llegaba a ganar los comicios generales. Ahora, al haber triunfado, para esto destinará su sueldo a partir del 27 de enero del 2026.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
2 de 10

Nasry Asfura fue nombrado presidente electo el 24 de diciembre sin la firma del consejero propietario Marlon Ochoa, en su lugar firmó un consejero suplente.

Foto: Captura de pantalla
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
3 de 10

Una de las primeras decisiones adoptadas por Asfura es que la toma de posesión del 27 de enero no será realizada en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, ¿por qué?

 Foto: Archivo El Heraldo
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
4 de 10

La designada presidencial electa María Antonieta Mejía explicó: “Sabemos que el pueblo hondureño quiere celebrar con el nuevo presidente y sabemos que esa es una deuda que va a tener nuestro presidente. No es una persona que le gusten los eventos protocolarios donde incluya recurso económico y sabiendo que las arcas del Estado no sé sabe cómo se van a manejar”, inició diciendo la designada en RCV.

 Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
5 de 10

Y agregó: “Él prefiere de abstenerse de tener un evento que va a tener mucho presupuesto pudiendo reorientarlo a otro tipo de actividad que le beneficie al pueblo hondureño. Vamos a hacer un evento simbólico, nada ostentoso, pero vamos a celebrar siempre con el pueblo hondureño. Vienen decisiones importantes desde el primer día”.

 Foto: Cortesía redes
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
6 de 10

Previo a ganar las elecciones, Nasry Asfura prometió que su salario sería donado a la Teletón, obra benéfica al cual donó 500 mil lempiras el 14 de diciembre pasado.

Foto: Archivo El Heraldo
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
7 de 10

En ese momento afirmó: “Dios mediante, nos dé la oportunidad de gobernar, todo mi sueldo va a venir para acá también, a la Teletón para servirles. Gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, que Dios los bendiga”.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
8 de 10

El salario mensual de Nasry Asfura será 137,800 lempiras mensuales, que al cambio actual en dólares son $5,228. Eso sin quitar las deducciones que todo funcionario tiene.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
9 de 10

En un año el presidente electo devengará 1,653,600 lempiras sin deducciones. Asfura deberá informar si donará su salario de manera mensual o lo entregará a la Teletón en diciembre que se realiza el evento para recaudar fondos.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
Nasry Asfura no cobrará su salario como presidente de Honduras y a esto lo destinará
10 de 10

Asfura Zablah perdió las elecciones del 2021 ante Xiomara Castro, en su caso obteniendo en ese momento 1,240,260 votos; en estas recientes elecciones sobrepasó la cifra de 1,481,517 votos.

 Foto: Cortesía redes Nasry Asfura
