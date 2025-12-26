¿Nasry Asfura traerá la Cicih durante su gobierno? Esto se sabe

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura fue declarado presidente electo de Honduras el 24 de diciembre e iniciará su mandato el 27 de enero, con algunas consignas que no fueron cumplidas por Xiomara Castro. Entre esas consignas está la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih), promesa que hizo Castro Sarmiento en campaña.

¿Qué piensa Nasry Asfura sobre la Cicih? ¿Traerá la Comisión para combatir la corrupción? El 21 de noviembre del presente año, el ahora presidente electo se reunió con empresarios de Cortés y abordó ese tema. Asfura Zablah estuvo -en ese momento- en un conversatorio con empresarios realizado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). Asfura afirmó estar dispuesto a que llegue "una Cicih a contarnos las costillas" porque, según él, "la justicia es débil en Honduras".