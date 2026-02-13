Horóscopo de hoy: reflexiones y oportunidades para cada signo

Tegucigalpa, Honduras.- Desde la paciencia en Aries hasta la comunicación profunda en Acuario y el entendimiento familiar para Piscis, cada signo enfrenta desafíos y oportunidades únicas que pueden marcar la jornada. Es un día para escuchar, observar y planear con cuidado.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Necesitas un cambio en todos los aspectos, sobre todo en el plano laboral; el aburrimiento crece y no encuentras salidas por ningún sitio. Trata de controlar tus prisas, y piensa muy bien los pasos a seguir antes de cometer una equivocación. Ten paciencia.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Las cosas no son siempre blancas o negras, también existen los tonos grises, y eso es precisamente la sensación que tendrás respecto a una persona que parece haberte defraudado, aunque no podrás evitar cierta simpatía hacia ella.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El día te resultará aburrido y largo en el trabajo u ocupación habitual, pero en la intimidad de tu hogar tendrás momentos de imaginación junto a tu pareja que te llevará a experimentar toda una serie de emociones desconocidas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Corres el riesgo de recibir una buena reprimenda de algún jefe por no haber acudido a una cita a tiempo. Si no te tomas en serio el trabajo acabarás por perderlo. Ponte las pilas y aprovecha más las horas de descanso nocturno.
LEO (23 julio - 22 agosto). Es una buena época para los recursos compartidos, en referencia a los socios, seguros, bancos y relaciones con la administración, y todo lo que no hayas conseguido hasta ahora te será mucho más difícil de llevar a cabo durante el resto del año.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu organismo dará hoy señales de malestar, pero sin llegar a definir qué es lo que no funciona correctamente. Medirás muy bien tus esfuerzos para no llegar a sobrepasarte en nada, pero no te obsesiones, porque hay virus incontrolables en tu entorno.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si últimamente notas que la presión puede llegar a desbordarte y caer en el estrés, no te tomes las cosas tan en serio y date un capricho en el momento del día que mejor te venga.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los astros favorecen que en breve haya una etapa abierta a la aplicación de conocimientos o a la asociación para nuevos negocios que estén en tu ámbito natural. De momento, te toca descansar y reunir fuerzas.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás ahora el tiempo libre suficiente para pensar bien las cosas que atañen a tu futuro en el próximo curso; tienes algunos asuntos que resolver y para ello necesitarás del consejo de los más expertos. No lo desdeñes.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). En el trabajo tendrás que aclarar una desagradable situación que te ha salpicado sin tener nada que ver con ella. Mantén la calma que te caracteriza en estos casos, y solucionarás el percance sin problemas. Cuida un poco más de tus amigos y familiares.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás un día excelente para la comunicación en todo tipo de ambientes, ya sea en el trabajo o los lugares que visites diariamente, pero sobre todo aprovecha para tener conversaciones más profundas con quien verdaderamente te interese.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Ocasión inigualable para tratar un malentendido con algún miembro de tu familia que se vio agraviado por algún hecho o comentario de tu parte. Un encuentro casual sentará las bases del entendimiento. Evita intermediarios.