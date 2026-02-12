Misión del FMI llegará a Honduras la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Finanzas informó que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al país la próxima semana con el objetivo de reunirse con las nuevas autoridades de Gobierno y definir prioridades dentro de la agenda económica nacional. El anuncio fue realizado por el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, quien detalló el alcance de la visita técnica. Según el funcionario, la misión buscará conocer de primera mano la orientación de la nueva administración y establecer líneas de trabajo conjuntas. De acuerdo con el comunicado, el propósito es “conocer a las nuevas autoridades del Gobierno y establecer las prioridades planteadas”. Hernández Hércules aseguró que Honduras ha mostrado avances en sus variables macroeconómicas en los últimos meses. En el documento oficial se señala que el titular de Finanzas destacó que el país “ha mejorado significativamente sus indicadores económicos”, lo que serviría como base para el diálogo con los organismos multilaterales.

El comunicado también vincula este escenario con la reciente visita del presidente Nasry Asfura a Washington. Según se detalla, ese encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump contribuyó a fortalecer la percepción internacional sobre la economía hondureña y a recuperar confianza externa. Además, se indica que al inicio del nuevo Gobierno varios organismos multilaterales, entre ellos el Banco Mundial y el propio FMI, han mostrado acercamientos para colaborar con Honduras en áreas como infraestructura, desarrollo humano, sector social y educación, consideradas prioridades de la actual administración.

Como parte de la agenda, la misión del FMI sostendrá reuniones con distintos actores del sistema financiero y productivo nacional. La Secretaría de Finanzas adelantó que habrá encuentros con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Banco Central de Honduras (BCH) y otros sectores. Sobre el alcance de estas reuniones, el secretario expresó: “Esperamos que puedan conocer a las nuevas autoridades y, de esta manera, intercambiar cuáles son las prioridades del nuevo Gobierno, ya que los indicadores que se manejaban con la administración anterior no serán los mismos, porque este es un Gobierno enfocado en el crecimiento económico”. El funcionario agregó que el FMI desarrollará reuniones técnicas con mesas de trabajo de la Secretaría de Finanzas y que posteriormente emitirá un comunicado con sus conclusiones. Ese informe recogerá —según el texto— un punto de vista técnico, objetivo y claro sobre la situación encontrada en el país.