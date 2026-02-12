Finanzas confirma nuevos acuerdos con el BID para seguridad, justicia e inversión social

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron y aprobaron tres convenios orientados a fortalecer áreas clave del desarrollo nacional, entre ellas educación, seguridad, justicia y financiamiento de proyectos estratégicos. Los acuerdos fueron confirmados tras una reunión sostenida en Casa de Gobierno con la participación de autoridades económicas y representantes del organismo internacional.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, uno de los componentes centrales es la aprobación del programa “Hacia una Educación más Inclusiva”, que ronda los 70 millones de dólares. De ese monto, 15 millones corresponden a una donación directa para el país y estarán dirigidos a un programa de fortalecimiento educativo inclusivo, que contempla la provisión de textos escolares y apoyo a centros educativos.
El titular de Finanzas detalló que el resto de los recursos del programa educativo serán concesionales. Según explicó, “los 55 millones de dólares adicionales, el 40 por ciento son concesionales, lo que significa que es a la más baja tasa de interés”, lo que permitiría ejecutar inversiones con condiciones financieras favorables para el Estado.
Como segundo eje, el gobierno ratificó la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente a las amenazas del crimen organizado. Las autoridades subrayaron que este componente incluye intercambio de experiencias, asistencia técnica y fortalecimiento de los niveles de inteligencia en materia de seguridad.
Sobre este punto, el funcionario señaló que “la seguridad es un pilar clave para el desarrollo económico y la estabilidad social” y agregó que la adhesión a esta alianza confirma la participación de Honduras en iniciativas económicas y de cooperación internacional consideradas estratégicas.
En materia de financiamiento, la Secretaría de Finanzas informó que también se firmó y aprobó una programación de cartera de préstamos que beneficiará directamente a los sectores de salud, energía, agua y finanzas públicas.
La institución aclaró que esta programación no implica todavía la firma de contratos específicos, sino la ampliación y diversificación de la cartera prevista con el BID para 2026.
Al respecto se precisó: “esto no significa que se hayan firmado los contratos o los convenios, solamente se amplía y se diversifica lo que va a ser la cartera de préstamos BID para el año 2026”.
Con ello se busca asegurar atención a las necesidades más urgentes de la población mediante futuros proyectos financiados.
Las autoridades también adelantaron que se recibirán tres visitas de misiones del BID: una enfocada en centralización, otra en temas sociales, salud y educación, y una tercera orientada a infraestructura.
Además, se confirmó la participación de representantes hondureños en la próxima Asamblea de Gobernadores que se celebrará en marzo en Paraguay.
Durante la comparecencia se destacó que organismos multilaterales consideran que el país ha mejorado su perfil para la inversión. Según expresó el secretario de Finanzas, “todos los multilaterales manifiestan que Honduras se ha vuelto atractiva para poder invertir y poder dar recursos frescos para reactivar la economía”.
No obstante, advirtió que se debe mejorar la ejecución presupuestaria, señalando que existen más de 1,200 millones de dólares en recursos BID aún no ejecutados de proyectos iniciados en años recientes.