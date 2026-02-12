Gerzon Velásquez: Hemos devuelto más del 90% de los vehículos de lujo rentados por Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que más del 90 por ciento de los vehículos que fueron rentados en la administración anterior ya han sido entregados a las rentadoras.

Velásquez aseguró la secretaría se está quedando solamente con los vehículos necesarios para brindar seguridad a los funcionarios que legalmente les corresponde.

"De los vehículos de lujo, ya se tomaron decisiones, hemos recuperado más del noventa por ciento de los vehículos rentados que pagaba la Secretaría de Seguridad y que eran usados por funcionarios", expresó a los medios de comunicación.

Añadió: "Ya fueron devueltos a las rentadoras y nos estamos quedando prácticamente con los necesarios para brindar seguridad a los funcionarios que legalmente les corresponden, y no en la proporción que tenían".