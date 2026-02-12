Gerzon Velásquez: Hemos devuelto más del 90% de los vehículos de lujo rentados por Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró que más del 90 por ciento de los vehículos que fueron rentados en la administración anterior ya han sido entregados a las rentadoras.
Velásquez aseguró la secretaría se está quedando solamente con los vehículos necesarios para brindar seguridad a los funcionarios que legalmente les corresponde.
"De los vehículos de lujo, ya se tomaron decisiones, hemos recuperado más del noventa por ciento de los vehículos rentados que pagaba la Secretaría de Seguridad y que eran usados por funcionarios", expresó a los medios de comunicación.
Añadió: "Ya fueron devueltos a las rentadoras y nos estamos quedando prácticamente con los necesarios para brindar seguridad a los funcionarios que legalmente les corresponden, y no en la proporción que tenían".
En 2025, la Unidad Investigativa de EL HERALDO informó que de los 1,153 vehículos alquilados por la Secretaría de Seguridad por más de 1,300 millones de lempiras en 2025, 574 —el 50%— son patrullas para el uso policial, mientras que el resto se distribuye en camionetas blindadas de lujo, vehículos pick-up doble cabina, además de un helicóptero.
La mayoría de estas unidades de lujo son asignadas a diputados, altos funcionarios de instituciones del Poder Ejecutivo y personas con medidas de protección, pero los procesos para estipular el uso de los automóviles carecen de transparencia.
Las cinco empresas beneficiadas con la adjudicación de los millonarios contratos son: Servicios Aéreos V.I.P. Sociedad de Responsabilidad Limitada; Latin American Armored Rentals Sociedad Anónima (LAARSA); Arrendadora de Vehículos Sociedad Anónima de Capital Variable (Avesa); Inversiones Globales Sociedad Anónima de Capital Variable; y Econo Rent a Car Sociedad de Responsabilidad Limitada.