Nuevos actores 2026: Quiénes son las estrellas emergentes que debes conocer ahora

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hay actores que se pasan años persiguiendo un papel que les cambie la vida. Otros nacen con el destino escrito en el apellido. Y luego están los que simplemente trabajan sin parar hasta que, un día, el mundo se da cuenta de que estaban ahí.
2026 parece ser el año en que una nueva generación de talentos deje de ser promesa para convertirse en realidad. Algunos llevan décadas preparándose; otros apenas han cumplido los veinte. Pero todos comparten algo: están a punto de ocupar la palestra. Jaafar Jackson se juega todo en una sola carta.
A sus 29 años tiene que encarnar a su tío Michael Jackson en el biopic Michael, una película que llega envuelta en polémica. Su prima Paris Jackson se ha desmarcado del proyecto, y el rodaje ha sido accidentado. Pero tiene la presencia, la voz y el moonwalk. Si funciona, su carrera está asegurada.
Si fracasa, quedará como el sobrino que no estuvo a la altura.Noah Jupe tiene 20 años y ya ha trabajado con Shia LaBeouf, Nicole Kidman y Hugh Laurie. En marzo será Romeo en el West End, y antes llegará a los cines Hamnet, de Chloé Zhao, donde interpreta a Hamlet junto a su hermano menor. Shakespeare es el examen definitivo para cualquier actor británico.Catherine Laga’aia, australiana de 17 años, será Moana en la versión de acción real de Disney.
Su padre interpretó al capitán Typho en Star Wars. La actuación corre por sus venas. Disney confía en ella una de sus joyas de la corona con los dedos cruzados.En el teatro británico, Ava Pickett se ha convertido en la dramaturga del momento.
Su debut, “1536”, reimagina los últimos días de Ana Bolena desde una mirada feminista y en mayo se muda al West End. En febrero estrena su adaptación de The Manningtree Witches, y coescribe con Baz Luhrmann Jehanne d’Arc, sobre Juana de Arco. El director australiano la ha llamado “alma gemela”.