Nuevos actores 2026: Quiénes son las estrellas emergentes que debes conocer ahora

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hay actores que se pasan años persiguiendo un papel que les cambie la vida. Otros nacen con el destino escrito en el apellido. Y luego están los que simplemente trabajan sin parar hasta que, un día, el mundo se da cuenta de que estaban ahí.

2026 parece ser el año en que una nueva generación de talentos deje de ser promesa para convertirse en realidad. Algunos llevan décadas preparándose; otros apenas han cumplido los veinte. Pero todos comparten algo: están a punto de ocupar la palestra. Jaafar Jackson se juega todo en una sola carta.

A sus 29 años tiene que encarnar a su tío Michael Jackson en el biopic Michael, una película que llega envuelta en polémica. Su prima Paris Jackson se ha desmarcado del proyecto, y el rodaje ha sido accidentado. Pero tiene la presencia, la voz y el moonwalk. Si funciona, su carrera está asegurada.