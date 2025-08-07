Freakier Friday trae de vuelta la comedia clásica de Disney a los cines

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hay películas que hacen reír en su momento, y luego están aquellas que son recordadas como clásicos en su género. Lo hecho por Disney con Freaky Friday (2003) es ejemplo de lo segundo.

Más de dos décadas después de haberse convertido en una comedia familiar de culto para toda una generación, la historia regresa a manera de secuela y bajo el título de Freakier Friday, lista para estrenarse este 8 de agosto en las salas de cine del mundo, y un día antes en Honduras. En tiempos donde las historias van y vienen con rapidez, esta comedia familiar demuestra que el buen humor, el carisma de sus protagonistas y los conflictos generacionales siguen siendo terreno fértil para el cine. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis retoman sus icónicos papeles, como Anna y Tess Coleman, demostrando que la química madre-hija que enamoró al público a inicios de este siglo no ha perdido un ápice de su encanto. Y este regreso no solo apela a la nostalgia, sino que también representa un puente entre generaciones.

Además de los emblemáticos roles de Lohan y Curtis, el elenco se amplía con nuevos personajes que prometen renovar la dinámica familiar con giros inesperados y, como indica el título, un caos aún más "freaky". Pero para tranquilidad de todas, Chad Michael Murray sigue siendo parte del proyecto.

Para los fans de la generación millennial, este estreno es como una cápsula del tiempo cargada de referencias, guiños y emociones conocidas. Y para los nuevos espectadores, es una oportunidad para descubrir una historia que sigue tan vigente como hace veinte años: reírse de lo absurdo que puede ser crecer... y ser adulto también.

Una campaña anclada en la complicidad

Algo que ha hecho aún más especial este regreso es su campaña promocional, que ha superado todas las expectativas. No se trata solo de carteles o tráilers: es una celebración pública. Lohan y Curtis han compartido alfombras rojas, entrevistas, sesiones fotográficas y momentos memorables que reflejan la complicidad que siguen teniendo fuera de la pantalla. La química que encantó al público hace más de 20 años ahora vuelve a brillar.

Disney, por su parte, ha apostado fuerte por este proyecto. La imagen de Freakier Friday protagoniza actualmente su perfil oficial de Instagram, una señal clara de la importancia que tiene esta película dentro de su calendario 2025.

De adaptación a éxito