Romeo Vásquez tras salir de la lista de los más buscados: “Hoy se cae una mentira”

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), Romeo Vásquez Velásquez, reaccionó este miércoles 11 de febrero luego de que su nombre ya no apareciera en la lista de los más buscados del país, actualizada por la Policía Nacional (PN).

A través de un mensaje público, Vásquez Velásquez aseguró que su inclusión en el listado respondía a una persecución y no a una búsqueda de justicia.

“Hoy se cae una mentira. La recompensa de 35 millones fue una señal clara: no buscaban justicia... buscaron destruirme. Pero Dios no abandona al que lucha con rectitud”, expresó.