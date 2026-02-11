Romeo Vásquez tras salir de la lista de los más buscados: “Hoy se cae una mentira”

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), Romeo Vásquez Velásquez, reaccionó este miércoles 11 de febrero luego de que su nombre ya no apareciera en la lista de los más buscados del país, actualizada por la Policía Nacional (PN).
A través de un mensaje público, Vásquez Velásquez aseguró que su inclusión en el listado respondía a una persecución y no a una búsqueda de justicia.
“Hoy se cae una mentira. La recompensa de 35 millones fue una señal clara: no buscaban justicia... buscaron destruirme. Pero Dios no abandona al que lucha con rectitud”, expresó.
El exmilitar citó además un pasaje bíblico: “Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará. (Salmo 91:7). Lo intentaron todo. Mentiras, odio, persecución... y aun así no pudieron quebrarme”.
Hasta esta semana, Vásquez Velásquez figuraba junto a presuntos criminales en el listado oficial de los más buscados, y por información que condujera a su captura se ofrecía una recompensa de 35 millones de lempiras.
Sin embargo, el pasado lunes, el actual ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que las recompensas serían revisadas, ya que la institución no contaba con respaldo presupuestario para sostener ese tipo de ofrecimientos.
La actualización del listado sorprendió a diversos sectores del país durante la tarde de este miércoles. Cabe recordar que, ayer martes -10 de febrero- también se dio a conocer que un equipo de abogados solicitó una amnistía política a favor de Vásquez Velásquez.
El exjefe castrense está acusado por el Ministerio Público (MP) por los hechos violentos ocurridos en 2009 tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya.