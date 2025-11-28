“Debería estar preocupado”: Romeo Vásquez envía mensaje a Roosevelt Hernández y le dice que “rectifique”

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, aseguró que el actual jefe de la institución, Roosevelt Hernández, “debería estar preocupado”, por los señalamientos en su contra que lo vinculan con el cártel de Los Soles. Vásquez afirmó que Hernández “debería estar preocupado” por su posición, ya que Honduras se encuentra dentro del área de interés geopolítico y de seguridad de Estados Unidos. “Lo que pase aquí afecta a Estados Unidos”, dijo en una entrevista, desde el anonimato, con Hoy Mismo. El exmilitar incluso advirtió que el funcionario podría enfrentar repercusiones internacionales: “Puede ser que el día de mañana termine preso en los Estados Unidos, porque lo han relacionado con el cártel de Los Soles, que es una organización terrorista y narcotraficante”.

Agregó que esa situación “es peligrosa para él” y lo instó a “rectificarse y aprovechar la coyuntura del domingo para reivindicar su nombre y el de la institución”. En la misma entrevista, Vásquez Velásquez insistió en que las Fuerzas Armadas deben actuar conforme a la Constitución y cumplir su misión con apego a la ley durante el proceso electoral que se desarrollará el próximo 30 de noviembre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al cierre de su mensaje, Vásquez envió un llamado directo a la población hondureña sobre el proceso electoral. “Tenemos que ir a defender nuestra democracia, es la última oportunidad pacífica que tenemos para defender a Honduras de una dictadura totalitaria que nos quieren imponer”, expresó.