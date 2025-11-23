A partir de este lunes Estados Unidos designará como terrorista al Cartel de los Soles

Miami, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, en medio del creciente despliegue militar en el Caribe. Esta designación, a partir del 24 de noviembre, ocurre después de que el Departamento del Tesoro estadounidense catalogó en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT), aunque el Gobierno venezolano aseveró en agosto que esta organización es un «invento» de Estados Unidos. «Basado en Venezuela, el Cartel de los Soles está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen de Maduro que han corrompido al ejército de Venezuela, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial», declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un pronunciamiento.

El anuncio ocurre horas después de la llegada al Caribe, este domingo, del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del despliegue militar que Trump ha ordenado en la región. Además, Estados Unidos anunció este domingo la destrucción de otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, donde mató a tres hombres a bordo a los que acusó de «narcoterroristas», con lo que suman 21 bombardeos similares y más de 80 muertos desde septiembre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin mencionar estos ataques, Rubio avisó en su declaración que «Estados Unidos continuará usando todas las herramientas disponibles para proteger sus intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas».