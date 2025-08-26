¿Qué es el "Cartel de los Soles", grupo vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?

"Con sede en Venezuela, el cartel de los Soles (también conocido como cartel de los Suns) es dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro que han corrompido las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluyendo partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, con el fin de facilitar las actividades del cartel en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos", detalla el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.