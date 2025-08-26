¿Qué es el "Cartel de los Soles", grupo vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?

Bajo la presunta dirección de Nicolás Maduro y su círculo cercano, el "Cartel de los Soles" es un grupo que ha sido vinculado con el tráfico internacional de drogas y ahora enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro por su papel en actividades ilícitas que amenazan la seguridad global. Conozca más sobre este grupo criminal.
"Con sede en Venezuela, el cartel de los Soles (también conocido como cartel de los Suns) es dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro que han corrompido las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluyendo partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, con el fin de facilitar las actividades del cartel en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos", detalla el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
"El nombre del cartel proviene de las insignias solares que suelen aparecer en los uniformes de los militares venezolanos", explica.
"El cartel de los Soles apoya a Tren de Aragua en su objetivo de utilizar la corriente de drogas ilegales como arma contra los Estados Unidos. Además, el cartel de los Soles ha prestado apoyo al cartel de Sinaloa", afirman.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al cartel de los Soles, "de conformidad con la orden ejecutiva 13224, como fue enmendada, por haber prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Tren de Aragua o en beneficio de dicho grupo".
"Además, la OFAC sanciona al cartel de los Soles, de conformidad con la orden ejecutiva 13224, como fue enmendada, por haber prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al cartel de Sinaloa o en beneficio de este", detalla.
“La medida pone aún más de manifiesto la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el cartel de los Soles”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"El Departamento del Tesoro seguirá cumpliendo la promesa del presidente Trump de poner a Estados Unidos primero, tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa y sus facilitadores, como el cartel de los Soles”, continuó.
El pasado 25 de julio la OFAC del Departamento del Tesoro sancionó al cartel de los Soles como entidad de terroristas globales especialmente designados (SDGT).
"Como resultado de esta acción, todas las propiedades e intereses en poder de las personas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC", detallaron.