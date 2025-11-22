  1. Inicio
Salvador Nasralla dice que Libre es financiado por el Cartel de Los Soles y son "unos degenerados"

Salvador Nasralla también dijo que los simpatizantes del Partido Nacional deberían votar por él

  • 22 de noviembre de 2025 a las 18:25
Salvador Nasralla hizo su cierre de campaña en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Foto: Marvin Salgado - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte del cierre de campaña, Salvador Nasralla recorrió las calles de Tegucigalpa en una caravana nutrida de simpatizantes del Partido Liberal.

Nasralla había estado en las últimas horas en los departamentos de Colón y Yoro, movilizándose luego al Distrito Central.

Durante su caravana, denunció que militantes de Libertad y Refundación (Libre) los atacó en un sector de la capital con piedras, terminando la actividad antes de lo proyectado.

"Libre no respeta la democracia, son financiados por el Cartel de Los Soles y son unos degenerados", señaló.

Nasralla recorrió las calles de Tegucigalpa en un Tesla Cybertruck.

(Foto: Marvin Salgado - El Heraldo)

Comentó que "ya hay una universalidad en la opinión de que es el Partido Liberal el único que tiene la capacidad para sacar al actual gobierno del poder y se han sumando una cantidad enorme de personas del Partido Nacional".

A su vez, mandó a decir que "los nacionalistas no deberían desperdiciar su voto, deben votar por Salvador Nasralla".

El candidato finalmente aseguró llevar 13 puntos de ventaja sobre el candidato nacionalista Nasry Asfura, quien está segundo en las encuestas, según él.

Salvador Nasralla es candidato presidencial por tercera vez, tras participar en los comicios de 2013 y 2017.

