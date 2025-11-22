Salvador Nasralla dice que Libre es financiado por el Cartel de Los Soles y son "unos degenerados"

Tegucigalpa, Honduras.- Como parte del cierre de campaña, Salvador Nasralla recorrió las calles de Tegucigalpa en una caravana nutrida de simpatizantes del Partido Liberal. Nasralla había estado en las últimas horas en los departamentos de Colón y Yoro, movilizándose luego al Distrito Central.

Durante su caravana, denunció que militantes de Libertad y Refundación (Libre) los atacó en un sector de la capital con piedras, terminando la actividad antes de lo proyectado. "Libre no respeta la democracia, son financiados por el Cartel de Los Soles y son unos degenerados", señaló.

Comentó que "ya hay una universalidad en la opinión de que es el Partido Liberal el único que tiene la capacidad para sacar al actual gobierno del poder y se han sumando una cantidad enorme de personas del Partido Nacional". A su vez, mandó a decir que "los nacionalistas no deberían desperdiciar su voto, deben votar por Salvador Nasralla".