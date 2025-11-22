Salvador Nasralla promete carretera de Puerto Castilla a La Ceiba

Tegucigalpa, Francisco Morazán.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, efectuó su cierre de campaña en los departamentos de Yoro y Colón.
El exdesignado presidencial estuvo acompañado de su esposa y diputada, Iroshka Elvir, y candidatos del partido en el departamento de Yoro.
Nasralla hizo una denuncia y es que afirmó que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) quiere boicotear las elecciones al iniciar desde hoy la "pavimentación de caminos rurales para que la gente no puede acceder con camiones a la votación".
Nasralla continuó diciendo que "yo me metí a esto para defender los intereses del pueblo".
Al trasladarse a Tocoa, en Colón, prometió a los pobladores la carretera de 176 kilómetros que conectará Puerto Castilla con La Ceiba, Atlántida.
"Yo crecí en Trujillo, todo el departamento de Colón son ricos, solo que no han tenido el apoyo del gobierno. Yo les prometo la carretera que conecta Puerto Castilla con La Ceiba", declaró.
Salvador Nasralla es candidato presidencial por tercera vez. La primera fue en 2013 y posteriormente lo hizo en 2017, perdiendo las elecciones contra Juan Orlando Hernández.