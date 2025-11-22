Salvador Nasralla promete carretera de Puerto Castilla a La Ceiba

Tegucigalpa, Francisco Morazán.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, efectuó su cierre de campaña en los departamentos de Yoro y Colón. El exdesignado presidencial estuvo acompañado de su esposa y diputada, Iroshka Elvir, y candidatos del partido en el departamento de Yoro.

Nasralla hizo una denuncia y es que afirmó que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) quiere boicotear las elecciones al iniciar desde hoy la "pavimentación de caminos rurales para que la gente no puede acceder con camiones a la votación". Nasralla continuó diciendo que "yo me metí a esto para defender los intereses del pueblo". Al trasladarse a Tocoa, en Colón, prometió a los pobladores la carretera de 176 kilómetros que conectará Puerto Castilla con La Ceiba, Atlántida. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.