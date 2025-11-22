"Regresaste más topado de tu viaje": Fausto Cálix tras denuncias de complot de Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Fausto Cálix, director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, arremetió este sábado–22 de noviembre– en contra del candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) Salvador Nasralla, luego de que su partido denunciara un supuesto complot para las elecciones generales.

Durante una conferencia de prensa, los liberales afirmaron que extranjeros y colectivos de Libre pretenden asaltar los centros de almacenamiento de estos dos departamentos para secuestrar material electoral.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el funcionario posteó: "Ay, Salvita, regresaste más topado de tu viaje turístico a EE. UU. Este otro pataleo que haces sin ningún sustento ni coherencia solo explica algo: estás derrotado".

En el mismo mensaje aseguró que "estamos a una semana de que una mujer te dé la cachimbeada de tu vida en las urnas".