"Regresaste más topado de tu viaje": Fausto Cálix tras denuncias de complot de Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- Fausto Cálix, director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, arremetió este sábado–22 de noviembre– en contra del candidato presidencial por el Partido Liberal (PL) Salvador Nasralla, luego de que su partido denunciara un supuesto complot para las elecciones generales.
Durante una conferencia de prensa, los liberales afirmaron que extranjeros y colectivos de Libre pretenden asaltar los centros de almacenamiento de estos dos departamentos para secuestrar material electoral.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, el funcionario posteó: "Ay, Salvita, regresaste más topado de tu viaje turístico a EE. UU. Este otro pataleo que haces sin ningún sustento ni coherencia solo explica algo: estás derrotado".
En el mismo mensaje aseguró que "estamos a una semana de que una mujer te dé la cachimbeada de tu vida en las urnas".
¡Ay Salvita regresaste más topado de tu viaje turístico en EEUU!— Fausto Cálix (@FaustoCalix) November 22, 2025
Este otro pataleo que haces sin ningún sustento ni coherencia, solo explica algo: estás derrotado, estamos a 1 semana que una mujer te de la cachimbeada de tu vida en las urnas y te jubilaremos como el eterno... https://t.co/UhJcDs7ycI
Horas antes, Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) denunció la existencia de un complot en los departamentos de Yoro y Cortés para presuntamente secuestrar el material electoral.
"Se ha filtrado información del alto mando del Ejército y las Fuerzas Armadas de que existe un plan, un complot, en dos departamentos, Yoro y Cortés, en el que personas nacionales y extranjeras pretenden asaltar los centros de almacenamiento", aseguró Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
Contreras solicitó a las Fuerzas Armadas (FF AA) proceder a dar doble custodia a los centros de almacenamiento de estos dos departamentos, para evitar que puedan “secuestrar” el material electoral.
Estas afirmaciones causaron diversas reacciones en el sector político, especialmente entre los funcionarios de oposición, como es el caso de Cálix.
“Te jubilaremos como el eterno candidato, te mandaremos al baúl”, fueron parte de las declaraciones de Cálix en contra de Nasralla.
En una segunda publicación, luego de que el candidato liberal mencionara que recibió "denuncias en donde el gobierno ha iniciado hoy pavimentación de algunos caminos rurales para que la gente no pueda acceder a los camiones a la votación", Cálix respondió: "Nasralla Salum denunció esta mañana que el gobierno está pavimentando todo el país para afectar las elecciones. Parece que meterse tanto BOTOX tiene consecuencias feas".
Nasralla Salum denunció esta mañana que el gobierno está pavimentando todo el país para afectar las elecciones.— Fausto Cálix (@FaustoCalix) November 22, 2025
Parece que meterse tanto BOTOX tiene consecuencias feas.