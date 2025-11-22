Partido Liberal denuncia supuesto complot para asaltar bodegas electorales en Yoro y Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- En conferencia de prensa desde tempranas horas de este sábado, el Partido Liberal denunció la existencia de un complot en dos departamentos del país -Yoro y Cortés- con el objetivo de secuestrar material electoral en estas elecciones generales. Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), manifestó que el presunto plan involucra a venezolanos, nicaragüenses y a supuestos integrantes de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre). “Ante el desplazamiento de material electoral, se ha filtrado información del alto mando del Ejército y las Fuerzas Armadas que existe un plan, un complot en dos departamentos, Yoro y Cortés, en lo cual personas nacionales y extranjeras pretenden asaltar los centros de almacenamiento, llámense estas juntas receptoras de voto”, explicó.

Más adelante, añadió que en el plan estarían involucrados algunos "colectivos de Libre", por lo que hay que impedir que "se robe este material en los mayores departamentos del Partido Liberal". Contreras hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para proceder a dar doble custodia a aquellos centros de almacenamiento, como ser el Gimnasio Municipal en San Pedro Sula y las instalaciones en El Progreso, Yoro, para evitar que puedan "secuestrar" el material electoral. El edil sampedrano también manifestó que fueron informados de que el personal que será desplazado hacia el Merendón podría ser asaltado en el camino para quitarles las credenciales e impedir que se acrediten el domingo. "La fuente es veraz. Este supuesto plan lo estamos denunciando desde ya, y este día, por la tarde, mañana domingo, tendremos todo nuestro material del departamento de Cortés en el Gimnasio Olímpico Metropolitano", indicó. Advirtió que "atentar contra el proceso electoral es poner en riesgo las elecciones de noviembre en los departamentos donde el Partido Liberal es extremadamente fuerte", por lo que adelantó que la Policía Municipal brindará custodia a los centros de almacenamiento del material electoral. "Vamos a defender el proceso democrático con uñas y dientes".

