Partido Liberal denuncia supuesto complot para asaltar bodegas electorales en Yoro y Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- En conferencia de prensa desde tempranas horas de este sábado, el Partido Liberal denunció la existencia de un complot en dos departamentos del país -Yoro y Cortés- con el objetivo de secuestrar material electoral en estas elecciones generales.
Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), manifestó que el presunto plan involucra a venezolanos, nicaragüenses y a supuestos integrantes de colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Ante el desplazamiento de material electoral, se ha filtrado información del alto mando del Ejército y las Fuerzas Armadas que existe un plan, un complot en dos departamentos, Yoro y Cortés, en lo cual personas nacionales y extranjeras pretenden asaltar los centros de almacenamiento, llámense estas juntas receptoras de voto”, explicó.
Más adelante, añadió que en el plan estarían involucrados algunos “colectivos de Libre”, por lo que hay que impedir que “se robe este material en los mayores departamentos del Partido Liberal”.
Contreras hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para proceder a dar doble custodia a aquellos centros de almacenamiento, como ser el Gimnasio Municipal en San Pedro Sula y las instalaciones en El Progreso, Yoro, para evitar que puedan “secuestrar” el material electoral.
El edil sampedrano también manifestó que fueron informados de que el personal que será desplazado hacia el Merendón podría ser asaltado en el camino para quitarles las credenciales e impedir que se acrediten el domingo.
“La fuente es veraz. Este supuesto plan lo estamos denunciando desde ya, y este día, por la tarde, mañana domingo, tendremos todo nuestro material del departamento de Cortés en el Gimnasio Olímpico Metropolitano”, indicó.
Advirtió que “atentar contra el proceso electoral es poner en riesgo las elecciones de noviembre en los departamentos donde el Partido Liberal es extremadamente fuerte”, por lo que adelantó que la Policía Municipal brindará custodia a los centros de almacenamiento del material electoral. "Vamos a defender el proceso democrático con uñas y dientes”.
Un llamado a votar
Mientras tanto, el candidato presidencial, Salvador Nasralla, dio a conocer que ha recibido reportes para impedir votación. “A cabo de recibir denuncias en donde el gobierno ha iniciado hoy pavimentación de algunos caminos rurales para que la gente no pueda acceder a los camiones a la votación. Tenemos que advertirle a la comunidad internacional”, mencionó .
Cuestionó la competitividad del oficialismo, explicando que "las encuestas están claras, LIBRE no compite, está totalmente fuera de competencia, no alcanza 15 puntos. Ayer el PL tenía una diferencia de 13 puntos con el Partido Nacional”, dijo el candidato liberal.
“Pueblo hondureño, no tenga miedo. El próximo 30 de noviembre debemos ir a votar. Mucho cuidado con las personas que intenten realizar un fraude electoral, porque esas personas recibirán un castigo que ningún país ha recibido”,
Concluyó que tanto “secuestrar el material electoral y otros artificios", son cosas "que no vamos a permitir”.