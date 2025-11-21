Pacientes denuncian que el IHSS se quedó sin citas para lo que resta de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunciaron que no hay citas médicas para lo que resto de 2025. Uno de los derechohabientes lamentó que desde marzo está buscando una cita, pero cuando acudió este viernes para conseguir un cupo le dijeron que regresara en 2026 porque para el resto del año ya no había.
"Yo tengo la cita desde septiembre, viene en octubre me dijeron que no, vengo hoy a traerla, son seis citas, me dijeron que venga en enero o febrero para que me atiendan", se quejó un poblador que venía de Comayagua.
Comentó que en marzo lo atendieron por última vez tres especialistas: urología, medicina interna y oftalmología, pero al querer renovar las citas no ha encontrado cupo.
"Da lástima hasta donde hemos llegado por la calamidad de este país", condenó el hondureño.
La denuncia del compatriota es apenas una de varias recopiladas durante un recorrido realizado por un medio televisivo, pero contrastan con la declaración las autoridades, quienes dijeron en octubre que tenían citas para el resto del año.
Henry Andino, gerente del hospital de especialidades del IHSS, afirmó mientras desmentía que las citas se entregaban de forma manual, pues todo lo hacían en el sistema digital, que "tenemos suficiente espacio de citas, tanto para noviembre y diciembre".
EL HERALDO le consultó a Rubén Galindo, jefe de relaciones públicas del Seguro Social, pero solo se limitó a decir que sí había citas médicas y que el próximo lunes darían declaraciones sobre estos casos.
El IHSS está actualmente administrado por una Comisión Interventora encabezada por la secretaria de Salud, Carla Paredes.
El propósito es mejorar la atención y recuperar la eficiencia del IHSS para el bienestar de los derechohabientes.