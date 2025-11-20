El Seguro Social habilitará clínica para enfermos renales en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunciaron que en diciembre abrirán una clínica de diálisis en Choluteca para favorecer a los derechohabientes de la zona sur. Samuel Zelaya, comisionado de la junta interventora del Seguro Social, indicó que con la clínica los enfermos renales ya no tendrán que viajar hasta Tegucigalpa para recibir su tratamiento.

"Vamos a abrir por primera vez una clínica exclusivamente para gente de Choluteca porque ellos tienen que trasladarse a Tegucigalpa hasta tres veces a la semana", dijo. Las autoridades del IHSS estiman que son al menos 60 derechohabientes que viven en la zona sur y que reciben tratamiento de diálisis en el hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja. La iniciativa, además de ayudar a los pacientes, que ya no tendrán que viajar largas distancias para recibir su tratamiento, vendrá a mejorar la atención en el hospital de Especialidades, pues son varios los afiliados que se quejan de la falta de cupos con el nefrólogo. "Vamos a abrir con la tecnología más moderna en diálisis del continente, que es la misma que estamos usando en los dos que tiene el Seguro Social", apuntó.