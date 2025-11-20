Cinco países piden intervención del Consejo Permanente por crisis electoral hondureña

Tegucigalpa, Honduras.-Un grupo de países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación por la situación del proceso electoral en Honduras.

En una carta dirigida al presidente del Consejo Permanente, los firmantes -Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda- señalaron su preocupación por la crisis democrática.

“Expresamos nuestra preocupación por los recientes acontecimientos en la República de Honduras”, destacando que la Secretaría General de la OEA y la Misión de Observación Electoral (MOE) han señalado riesgos crecientes relacionados con “la autonomía de las instituciones electorales, retrasos en la preparación electoral y amenazas a los funcionarios y procesos electorales".

Los estados, que lideran la petición, remarcaron su apoyo al trabajo de la MOE y reiteraron las “líneas rojas” planteadas por la misión en sus últimas comunicaciones.

Entre ellas, subrayaron que “el Consejo Nacional Electoral de Honduras pueda llevar a cabo sus responsabilidades organizativas y técnicas de manera independiente, libre de interferencias o presiones indebidas, de conformidad con la ley hondureña”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Asimismo, los países firmantes hicieron un llamado a todas las autoridades hondureñas, incluidas las electorales, judiciales y las Fuerzas Armadas, a actuar “con esmero y fidelidad dentro del marco constitucional y legal de Honduras”.

Consideraron que proteger la seguridad de los funcionarios electorales y la integridad del proceso es “indispensable para permitir que el pueblo hondureño ejerza sus derechos democráticos”.

Como medida concreta, propusieron que el gobierno de Honduras facilite una presentación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ante el Consejo Permanente para explicar la situación.

La propuesta incluye la celebración de una sesión especial el 25 de noviembre de 2025, cinco días antes de los comicios.

Finalmente, invitaron a otros países de la OEA a unirse como cofirmantes “para fortalecer la respuesta colectiva” sobre el caso hondureño.