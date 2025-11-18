UE expresa preocupación por crisis institucional a 11 días de las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de las elecciones generales programadas este 30 de noviembre, la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por la situación institucional en Honduras y por los recientes acontecimientos que, según señaló, impactan directamente en los preparativos electorales.
En una declaración emitida desde Bruselas este martes -18 de noviembre-, la Portavoz de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad subrayó que el bloque europeo sigue de cerca el proceso hondureño, especialmente ante los señalamientos y tensiones que han marcado el entorno político en las últimas semanas.
La UE hizo un llamado a las autoridades hondureñas, así como a todos los partidos y actores políticos, para garantizar que las instituciones electorales operen de manera independiente y eficaz, conforme a lo establecido en la Constitución de la República.
"La transparencia, la credibilidad, la estabilidad y la inclusión política son esenciales para que la ciudadanía hondureña pueda votar en un entorno pacífico y ordenado", menciona la misiva.
Como parte de su acompañamiento al proceso democrático, la Unión Europea confirmó el despliegue de una Misión de Observación Electoral (MOE-UE) en Honduras, la cual llegó al país tras una invitación formal del gobierno hondureño y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Recordó que esta acción forma parte de su "compromiso permanente con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Honduras", especialmente en un momento en el que las instituciones enfrentan presiones y cuestionamientos públicos.
La Unión Europea hace un llamado a todos los actores involucrados a actuar con responsabilidad y respeto a la institucionalidad democrática, destacando que el proceso depende del compromiso colectivo para garantizar elecciones libres y transparentes.
En las últimas semanas, la UE ha advertido sobre un clima de tensión institucional que podría afectar el desarrollo del proceso electoral hondureño, especialmente en un contexto donde el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido objeto de cuestionamientos y disputas internas entre actores políticos.