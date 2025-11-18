UE expresa preocupación por crisis institucional a 11 días de las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de las elecciones generales programadas este 30 de noviembre, la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por la situación institucional en Honduras y por los recientes acontecimientos que, según señaló, impactan directamente en los preparativos electorales.

En una declaración emitida desde Bruselas este martes -18 de noviembre-, la Portavoz de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad subrayó que el bloque europeo sigue de cerca el proceso hondureño, especialmente ante los señalamientos y tensiones que han marcado el entorno político en las últimas semanas.

La UE hizo un llamado a las autoridades hondureñas, así como a todos los partidos y actores políticos, para garantizar que las instituciones electorales operen de manera independiente y eficaz, conforme a lo establecido en la Constitución de la República.